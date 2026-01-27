Feijóo denunciará en la cumbre del PPE la regularización de migrantes por considerar que es contraria al pacto europeo

La portavoz del PP, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados, a 27 de enero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

27 Ene. (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, llevará a la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebra los días 30 y 31 de enero en Zagreb (Croacia) su rechazo a la regulación extraordinaria de migrantes que ha aprobado el Gobierno de Pedro Sánchez y que los 'populares' ven contraria al pacto europeo de inmigración, según han indicado fuentes del partido.

En concreto, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el inicio de la tramitación de urgencia de un real decreto para la regularización extraordinaria de más de medio millón de extranjeros que se encuentran en España, tras un pacto entre PSOE y Podemos. De este modo, el procedimiento no tendrá que pasar por el Parlamento, donde se encuentra varada la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que pretendía regular este proceso.

El Partido Popular ha tachado de "frívolo" que el Gobierno "haya cogido un proyecto que lleva 19 meses en el cajón" para evitar hablar de los accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que han costado la vida a 46 personas.

"El Gobierno sigue frivolizando con cuestiones importantes. Lo trae en este momento para intentar tapar de lo que están hablando todos los españoles. ¿Es seguro coger un tren hoy?", se ha preguntado la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz.

EL PP ALERTA DE UN POSIBLE "EFECTO LLAMADA"

El PP considera que esta regularización de migrantes puede provocar un "efecto llamada". "Ese efecto llamada es innegable porque nadie dice que no puede haber una regularización masiva en seis meses", avisan fuentes de la dirección del PP.

En 'Génova' señalan además de que la inmigración es un "vector de voto clave para la izquierda" y que este tipo de propuestas puede dar argumentos a votantes del PSOE descontentos para irse y apoyar a otros partidos. A su entender, esta regularización "puede penalizar" al PSOE.

"Efecto llamada, barrios tensionados y servicios públicos al límite: el precio de salvar a Óscar Puente", afirmó este lunes la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, quien coordinó hace unos meses la propuesta migratoria del partido opr encargo de Feijóo.

Es más, en el PP sostienen que con este tipo de propuestas el Gobierno de Pedro Sánchez "alimenta a Vox". Sin embargo, los 'populares' dicen no estar preocupados por la subida de los de Santiago Abascal en las encuestas --precisamente por asuntos como la inmigración-- y creen que ese voto "está mejor en Vox que en el PSOE", según fuentes de la dirección del PP.

EL PP ANALIZARÁ EL TEXTO CON "ESPÍRITU CRÍTICO"

La formación de Santiago Abascal ya ha anunciado que recurrirá ante el Tribunal Supremo el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes, un recurso en el que solicitarán la "suspensión inmediata" de cualquier regularización, en palabras de su portavoz parlamentaria, Pepa Millán.

Por lo pronto, los 'populares' no se plantean ningún tipo de iniciativa judicial porque lo primero, según fuentes del partido, es analizar el texto aprobado por el Consejo de Ministros con "espíritu crítico".

En 'Génova' consideran que Sánchez va dando pasos en dirección contraria a otros países europeos y, de hecho, avisan que la regularización de migrantes promovida el Gobierno de coalición de PSOE y Sumar es contraria al pacto europeo de inmigración.

Los 'populares' subrayan que los inmigrantes que van a ser regularizados pueden acabar en otros países de la UE y ya anuncian que éste será uno de los temas que Feijóo llevará a la cumbre que el PPE celebra este viernes y sábado en Croacia, según han avanzado fuentes del partido.

Allí, el presidente del PP coincidirá con otros mandatarios europeos como el canciller alemán, Friedrich Merz, el primer ministro griego, Kyriákos Mitsotákis, o la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, todos ellos miembros de la familia del Partido Popular Europeo (PPE).

En esa reunión del PPE en Croacia, los populares europeos también tratarán a petición del Partido Popular español la situación de Venezuela y se debatirán "las condiciones" que ha planteado Feijóo para "poder apoyar el acuerdo de Mercosur", según fuentes del PP.

FEIJÓO VE "DISPARATADA" LA POLÍTICA MIGRATORIA DE SÁNCHEZ

Feijóo considera que la política migratoria de Sánchez es "tan disparatada como la ferroviaria" y sostiene que con esta "regularización masiva" para "desviar la atención" del accidente de Adamuz va a "aumentar el efecto llamada y desbordar" los servicios públicos.

"En la España socialista, la ilegalidad se premia", afirmó el jefe de la oposición este lunes en su cuenta de 'X', donde avanzó además que si gobierna cambiará la política de inmigración "de arriba a abajo".