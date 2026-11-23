El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular, en la plaza de toros, a 21 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes el voto a "los socialistas de verdad" para que el PSOE se "resetee" porque "o España cambia o la decadencia estará asegurada". Tras definir al presidente del Gobierno como una persona "tóxica", "muy complicada" y "muy conflictiva", ha descartado cualquier pacto con Pedro Sánchez tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Con Sánchez no se puede pactar. Yo no pacto con un político que en mi opinión es un amoral. Y tampoco soy tan ingenuo de pensar que Sánchez se va a ir", ha declarado en una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press.

Al ser preguntado expresamente con quién va a pactar tras el 29N y si cree que el PSOE, sin Sánchez como secretario general, se podría abstener para facilitar su investidura, Feijóo ha afirmado que él quiere "pactar con los ciudadanos en las urnas" y ha pedido que le den "los suficientes votos" para "jubilar a Sánchez de la política española". "Eso sería bueno para todos los españoles y también para el Partido Socialista", ha apostillado.

En este punto, ha recordado que en el congreso nacional que el PP celebró hace más de un año ya dijo que con Sánchez no va a pactar y ha añadido que tampoco cree que se vaya a ir del PSOE porque ya "le echaron una vez" y "volvió", "por lo que parece haciendo trampas en las primarias y financiándolas de una forma" que, a su juicio, no ha aclarado. "Yo le pregunté en el debate, ¿es verdad que usted ha financiado las primarias con dinero de la prostitución? No me contestó", ha asegurado.

Feijóo ha afirmado que es "perfectamente consciente de que Sánchez es un personaje tóxico de la política española". "Es una persona muy complicada, muy conflictiva y el cambio no pasa por pactar con Sánchez. Se lo digo claramente", ha enfatizado.

A renglón seguido, y como viene haciendo en sus mítines, el presidente del PP ha pedido el voto a electores socialistas a menos de una semana para las generales. "Yo le pediría a esos socialistas, de verdad, que quieren abrir una nueva etapa en el PSOE, que tienen una oportunidad votándome para que el Partido Socialista se resetee y vuelva a ser el partido socialdemócrata que conocimos durante años", ha resaltado.

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