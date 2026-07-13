Feijóo se desplaza este lunes a Almería por el trágico incendio en Los Gallardos y se reunirá allí con Moreno

Archivo - El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, (d) durante un acto de campaña en la un acto de campaña. a 10 de mayo de 2 - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desplazará este lunes hasta Almería por el trágico incendio en Los Gallardos que se ha cobrado la vida de 13 personas. Allí se reunirá con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, según han informado fuentes de la formación.

La cifra de fallecidos en el incendio forestal de la localidad almeriense de Los Gallardos (Almería) ascendió a trece en la noche del domingo, tras la muerte de una mujer de 93 años de origen británico que se encontraba entre los heridos y permanecía ingresada en el Hospital de Torrecárdenas. De esta forma, se suma a las 12 víctimas que fallecieron durante el incendio.

Fuentes del equipo de Feijóo han informado de que el líder de la formación viajará esta mañana hasta Almería, "donde se reunirá con el presidente de la Junta de Andalucía tras el devastador incendio de Los Gallardos".

Pese a ese desplazamiento a Almería, los 'populares' han confirmado que se mantiene la habitual reunión del comité de dirección que cada lunes preside Feijóo para planificar la estrategia semana, según fuentes del partido.

SÁNCHEZ TAMBIÉN VIAJA A ALMERÍA

También el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudirá este lunes a Almería para visitar la zona del incendio en Los Gallardos, aplazándose por este motivo al miércoles 15 de julio el acto institucional de demolición de la Verja de La Línea de la Concepción previsto para el lunes 13.

Este domingo, el presidente de la Junta de Andalucía y la ministra de Defensa, Margarita Robles, coincidieron en valorar el trabajo conjunto de las administraciones a las que representan para combatir el incendio en Los Gallardos.

El incendio se dio este domingo por estabilizado, un paso que, no obstante, no va a implicar automáticamente que la Unidad Militar de Emergencias (UME) desmonte el dispositivo que había desplegado en la zona, que continuará así "el tiempo que haga falta" en el lugar.