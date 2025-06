Feijóo dice que Ábalos, Koldo y Cerdán, los del "coche de las primarias", están ya ante el Supremo: "Falta Sánchez"

Cree que es el Gobierno "más corrupto que ha tenido España al menos en los últimos veinte años" y que en la UE ya están "incómodos"

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que los tres "compañeros" socialistas que acompañaron a Pedro Sánchez en el "coche de las primarias" para llegar a la Secretaría General del PSOE --José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán-- están o van a estar "ante el Tribunal Supremo". A su entender, "falta" el jefe del Ejecutivo.

En una entrevista en 'esRadio', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que afrontan "una situación crítica" en España que está afectando a las instituciones y a las bases democráticas. "Tenemos un presidente amoral, cuyos compañeros están ya en el Tribunal Supremo, los tres, los tres que con él hicieron las primarias", ha manifestado.

El presidente del PP ha asegurado que ahora se sabe la razón por la que Sánchez está "intentando acabar con la independencia judicial" e "intentando destruir la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Lo optimista es que el Poder Judicial y la Guardia Civil se están resistiendo", ha resaltado.

El líder del PP ha aludido al hecho de que este lunes estén "sentados en el Tribunal Supremo" el exministro Ábalos y su exasesor Koldo García, y ha recordado que dentro de una semana lo estará Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE. "Y falta el señor Sánchez", ha aseverado.

En este punto, ha señalado que el PP va a seguir haciendo su labor de oposición porque este Gobierno que "nació aparentemente luchando contra la corrupción" es "el Gobierno más corrupto que ha tenido España al menos en los últimos veinte años".

DESCARTA LA MOCIÓN DE CENSURA

Feijóo ha descartado en este momento la moción de censura contra Sánchez al no tener diputados suficientes y ha pedido ser "inteligentes", dado que "una cosa es lo que te pide el cuerdo y otra cosa es lo que dé dice la cabeza". Según ha subrayado, él no va a presentar una moción para "ratificar" a Sánchez.

"A todo el mundo le gusta un desahogo, pero el desahogo de 48 horas en el Congreso va a dar lugar después, pues, a una insatisfacción permanente. La moción de censura es para echarlo. Y a mí no me faltan ganas, me faltan votos", ha declarado.

A su entender, "si alguien quiere ser la alternativa al presidente" del Gobierno debe "utilizar la cabeza y no las vísceras, como está utilizando Sánchez desde el momento que consiguió, a través de una moción de censura tramposa, ser el presidente del Gobierno para eliminar la corrupción y convertirse en el presidente rodeado de mayor corrupción de la historia de España".

En este sentido, el presidente del PP ha resaltado que "en sólo siete años" la "corrupción moral, familiar, económica y política" de Pedro Sánchez "no tienen precedentes en la historia del país". A su entender, la Comisión Europea "está empezando a darse cuenta de que Sánchez es el primer ministro europeo que ha cometido todas las corrupciones posibles".

"No hay un primer ministro europeo como este. Y entiendo yo que los primeros ministros, ya cuando se sientan, con él, y cuando tienen fotos con él, empiezan a estar incómodos, lo cual es lógico", ha asegurado.

MENSAJE A LOS VOTANTES DE VOX

Feijóo ha trasladado que Vox debería dejar de hacer oposición al Partido Popular para empezar a hacérsela a Pedro Sánchez y ha subrayado que si los votantes del partido liderado por Santiago Abascal "cogieran la papeleta del PP, seguro que Sánchez se iría".

Finalmente, ha señalado que el Congreso Nacional del PP "no será solo para los militantes del partido, sino para todos los españoles". "Vamos a hacer un proyecto transversal para toda España. No hay un partido más sólido, coherente y unido que el Partido Popular", ha apostillado.