Feijóo dice que la falta de Presupuestos evidencia que el Gobierno es un "zombi" y pide a Sánchez convocar elecciones

1070759.1.260.149.20260319125306 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en un encuentro en Bruselas con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el ministro de Exteriores de Italia, Antonio Tajani. - DIEGO PUERTA/PP

Ve una "indecencia" que el Ejecutivo lleve "tres semanas haciendo caja" con la subida de precios por la guerra de Irán": "Es inmoral"

BRUSELAS/MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) evidencia que el Gobierno de Pedro Sánchez es un "zombi político" y ha subrayado que en la actual situación de debilidad parlamentaria lo "lógico" es que el jefe del Ejecutivo convoque elecciones generales.

Así se ha pronunciado poco después de el presidente del Gobierno haya alejado la presentación de las cuentas públicas. "Ahora estamos en lo importante y urgente", ha afirmado Sánchez desde Bruselas, en alusión al paquete de medidas que aprobará el Consejo de Ministros este viernes para paliar los efectos de la guerra de Irán.

Poco después, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha confirmado que el Gobierno va a retrasar la presentación de los PGE que había prometido aprobar en el primer trimestre del año porque, según ha explicado, se ha dado "prioridad" a la negociación para el decreto ley de medidas ante el conflicto en Irán.

ACUSA A SÁNCHEZ DE "INCUMPLIR" UNA OBLIGACIÓN CONSTITUCIONAL

En declaraciones a los medios en Bruselas, tras participar en la reunión del Partido Popular Europeo (PPE) previa al Consejo Europeo, Feijóo ha acusado al Gobierno de "incumplir la obligación constitucional de presentar Presupuestos en la Cámara".

"Hay un fallo multiorgánico continuado desde el año 23 hasta el año 26 en el que el Gobierno no gobierna porque no tiene mayoría en el Parlamento. El Gobierno no puede aprobar los presupuestos porque no tiene votos para ello", ha relatado.

En este punto, ha destacado que este martes el Ejecutivo fue "derrotado doblemente" en sede parlamentaria en una iniciativa sobre su "política de inmigración" --el Congreso pidió parar la regularización de inmigrantes con los votos de PP, Vox y Junts-- y otra sobre medidas a favor de las familias ante la guerra de Irán.

Por eso, Feijóo ha sentenciado que el Gobierno de Sánchez es un "zombi político" que se ha instalado en España y que "no aprueba" ni leyes ni presupuestos. Además, ha dicho que tampoco tiene una política de defensa y exterior que pueda llevar al Parlamento porque "ni siquiera sus socios están de acuerdo con ella"

PIDE A SÁNCHEZ NO OLVIDAR QUE EL PUEBLO ESPAÑOL ES "INTELIGENTE"

"En España no hay un Gobierno que gobierne, hay un Gobierno que ocupa el gobierno, pero no gobierna. Y es una falta de respeto a la inteligencia de los españoles", ha exclamado, para añadir que alegar que no ha presentado el PGE porque "hace 15 días ha empezado una guerra en Irán" es algo que "no se lo cree ni el propio presidente".

Por eso, Feijóo ha pedido a Sánchez "un poco más de respeto por los 50 millones de españoles" porque en España "hay vida inteligente". "Aunque el presidente del gobierno lo subestime, que no se olvide que el pueblo español es un pueblo inteligente", ha manifestado.

El jefe de la oposición ha afirmado que si no puede gobernar, lo lógico" es convocar elecciones para que los ciudadanos se pronuncien en las urnas. A su entender, como "no quiere acreditar que no puede gobernar", está "dormitando en el gobierno y comportándose realmente como un zombi político que es lo que es".

"TRES SEMANAS HACIENDO CAJA" CON LA GUERRA DE IRÁN

En cuanto al decreto anticrisis con medidas para afrontar las consecuencias de la guerra en Irán, Feijóo ha hecho hincapié en el paquete de medidas "razonable" que presentó su partido hace dos semanas para afrontar la situación y que han "estudiado".

"Si el precio de un producto subió un 30% no se puede mantener el mismo IVA que cuando era un 30% más bajo. Y es una indecencia hacer caja con el precio del gasóleo y con el precio de la gasolina", ha aseverado, para avisar que eso va a "repercutir en toda la cesta de productos si no se rebaja el gasóleo profesional, el gasóleo agrícola, el gasóleo del transportista o el gasóleo de los pescadores".

En este sentido, ha subrayado que deben contener la inflación ajustándolo "vía impuestos para mantener el equilibrio". "Y yo lo vuelvo a reiterar, el Gobierno lleva tres semanas haciendo caja con la guerra. Usted está en contra de la guerra, pero no está en contra de los beneficios que le aporta la guerra. Usted es doblemente inmoral", ha enfatizado.

DICE QUE SI EL PP GOBERNASE, LA GASOLINA HOY SERÍA MÁS BARATA

Feijóo ha defendido el plan del PP y que consiste en "rebajar a la mitad los precios que gravan la electricidad, el gas, la gasolina y el diésel". Además, ha añadido que su partido apuesta por un paquete para la industria electrointensiva, la eliminación del impuesto de generación eléctrica y actualizar la tarifa del IRPF a la inflación.

"El Partido Popular ha cumplido sus compromisos, ha hecho su trabajo", ha afirmado, para añadir que este miércoles el Pleno del Senado --donde el Grupo Popular tiene mayoría absoluta-- aprobó esas medidas del PP a favor de las familias, la industria y el sector primario a través de una moción.

"Si el Partido Popular estuviese gobernando, hoy el precio de la gasolina, del gasoil, del gas y de la electricidad hubiese bajado del 21 al 10% el impuesto de valor añadido. Entendemos que esto es una forma de hacer política absolutamente contraria a la del Gobierno", ha enfatizado, para insistir en que el Ejecutivo dice que "está en contra de la guerra, pero se está aprovechando de la guerra".

Tras subrayar que otros países como Italia o Portugal ya han tomado medidas, ha reiterado que si el PP gobernase hoy la energía sería "más barata en España", subrayando que "los ciudadanos lo que buscan son soluciones" y "no buscan planteamientos partidistas o planteamientos personales".