Feijóo dice que el Gobierno de Sánchez "no pinta nada" en política exterior: "Hemos hecho el ridículo internacional"

Asegura que el Gobierno no felicitó a Corina Machado porque Sánchez y Zapatero tienen "intereses económicos" con Maduro

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado que el Gobierno presidido por Pedro Sánchez "no pinta nada" en política exterior y España ha hecho "el ridículo internacional" ante la presencia del Ejecutivo este lunes en Egipto en la ceremonia de firma del tratado de paz de Gaza. Además, ha lamentado que nuestro país ya "no es fiable" para sus socios en la OTAN o para la resolución del conflicto en Palestina.

"En política exterior España ya no cuenta", ha sentenciado el líder de la oposición en una entrevista en 'Espejo Público' de Antena 3, que ha recogido Europa Press, donde ha denunciado el "desconocimiento" del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que "ni siquiera" se ha enterado de que se estaba cerca de cerrar un "acuerdo complejo" para la paz entre Israel y Hamás.

Para Feijóo, eso acredita que Albares, Sánchez y el Partido Socialista "no pintan nada, ni tienen ni siquiera información de la política internacional y de un conflicto clave como es esa guerra", y que utilizan la guerra en Palestina para "crear conflictos y cortinas de humo".

"Aquí el problema es que España ya no es invitada a la mesa de los mayores en política internacional y nos dejan con la mesa de los menores, es decir, con la mesa de los países poco fiables. Eso ha pasado con la OTAN, ha pasado con la guerra en Oriente Medio", ha proseguido en su explicación.

APUNTA A INTERESES ECONÓMICOS DE SÁNCHEZ CON MADURO

A renglón seguido, el líder de los 'populares' ha cargado contra "la negación absurda y obtusa y antidemocrática" del Ejecutivo por no felicitar a la opositora venezolana María Corina Machado por su Premio Nobel de la Paz, otorgado el pasado viernes por la Academia Sueca.

Feijóo ha recordado que tras el "recuento antidemocrático venezolano" en las últimas elecciones presidenciales en el país latinoamericano, el PP llevó al Congreso y al Parlamento Europeo votaciones para reconocer al candidato opositor, Edmundo González, como el presidente electo de Venezuela, aunque siempre contaron con el voto negativo de los socialistas.

"¿Qué queda claro? Que hay intereses entre Zapatero Sánchez y Maduro. Que hay, en mi opinión, incluso intereses económicos entre el Gobierno de Sánchez, el señor Zapatero y Maduro", ha sostenido, subrayando que por tanto el Ejecutivo "no tiene libertad para poder felicitar a la señora Corina Machado".

Preguntado porque la Casa Real tampoco haya felicitado a Corina Machado por su premio nobel, Feijóo ha recordado que Zarzuela tiene competencias "mediatizadas por la política del Gobierno", y que el jefe del Estado tiene "limitaciones" perfectamente "ordenadas y concretadas" en la Constitución.

"La política exterior es una competencia exclusiva del gobierno central, del Gobierno de España. Y parapetarse en la figura institucional del jefe del Estado, me parece una doble hipocresía", ha zanjado.