Feijóo dice que la OCDE también "avisa" de la subida de impuestos: "¿Qué hace Sánchez con el dinero de los españoles?"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante el acto ‘Pagas más, recibes menos; contra el infierno fiscal del Gobierno de Sánchez’ en el Espacio Jorge Juan, a 8 de abril de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que la OCDE también "avisa" de la subida de impuestos en España, después de que los españoles destinaran el 41,4% del salario bruto a impuestos y cotizaciones, frente al 35,1% de media. Por eso, se ha preguntado qué hace el Ejecutivo de Pedro Sánchez con el dinero de los españoles.

En concreto, el 41,4% del salario bruto de los trabajadores españoles solteros y sin hijos se destinó al pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social en 2025, frente a una 'cuña fiscal' media del 35,1% para el conjunto de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), según el informe 'Taxing Wages' publicado por el 'think tank' de las economías avanzadas.

De este modo, mientras que en la OCDE la carga fiscal sobre los costes laborales se incrementó en promedio en 0,15 puntos porcentuales respecto a 2024, en España se observó un aumento de 0,31 puntos porcentuales respecto del año precedente.

"PAGAS MÁS DINERO QUE NUNCA" Y "RECIBES PEORES SERVICIOS"

El presidente del PP se ha hecho eco de ese informe acerca de que los impuestos suben más que el salario real en España. "Lo venimos diciendo desde hace tiempo. Ahora también lo avisa la OCDE", ha recalcado.

En este sentido, ha insistido en denunciar la subida impositiva que se ha producido en España con el Ejecutivo de Sánchez. A su entender, se pagan "más impuestos que nunca" pero se reciben "peores servicios que nunca".

"¿Qué hace el Gobierno con el dinero de los españoles?", se ha preguntado el jefe de la oposición en un mensaje en la red social 'X', que ha recogido Europa Press. El PP ha recuperado la economía como baza electoral para atacar a Sánchez y ha lanzado este mes una campaña para denunciar públicamente el "saqueo fiscal" que, a su juicio, se produce con el Gobierno de Sánchez.

OFENSIVA DEL PP CONTRA EL "INFIERNO FISCAL" DEL GOBIERNO

El pasado 8 de abril, en un acto bajo del PP bajo el título 'Pagas más, recibes menos', Feijóo criticó ese "infierno fiscal y acusó a Sánchez de "crujir a impuestos a los españoles mientras "protege" al que "roba", aludiendo a los casos de corrupción que afectan al Gobierno.

Por eso, se mostró convencido de que los ciudadanos van a "castigar" al presidente del Gobierno en las urnas "por su inflación y por su corrupción". "Tú pagas y ellos se lo llevan", apostilló entonces el presidente del PP.