Feijóo dice que Sánchez es el "nexo de unión" de la corrupción y será citado la última semana de octubre en el Senado

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es el "nexo de unión" de los casos de corrupción que existen en su Gobierno, en el PSOE y en su entorno personal y ha añadido que por eso se será citado la última semana de octubre en la comisión de investigación del 'caso Koldo' del Senado.

En una entrevista en 'Antena 3', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha afirmado que el presidente está vinculado "de manera directísima" con cada una de las personas que están en el foco judicial. "Prostitución y chistorras son dos elementos esenciales que le perseguirán toda la vida", ha enfatizado.

Al ser preguntado qué pensó al escuchar el 'Ánimo, Alberto' que le lanzó Sánchez tras anunciar que sería llamado a la comisión del Senado, Feijóo ha asegurado que a él le "honran sus desconsideraciones". "Después de cómo trata a sus ministros o a sus presidentes autonómicos, a los que le llama petardos, impresentables, pájaras, comprenderá usted que me da exactamente igual", ha aseverado.

CRITICA LAS "DESCONSIDERACIONES Y MACARRADAS" DE SÁNCHEZ

Feijóo considera que ha quedado "perfectamente reflejado la falta de respeto a las instituciones" y "la desconsideración hacia la comisión de investigación del Senado". En su opinión, "este tipo de desconsideraciones y macarradas protagonizadas por el presidente del Gobierno" conlleva a "una polarización de la vida política y un desprecio a las instituciones".

El presidente del PP ha señalado que su partido lleva "un año y medio con sesiones de control parecidas" en las que pregunta por las informaciones de corrupción que afectan al PSOE pero el presidente del Gobierno les "insulta". "No nos queda ya más remedio", ha enfatizado, para resaltar que el informe de la Guardia Civil recoge que usaban "jergas como chistorras, lechugas, soles para hablar del dinero que se da en la sede de Ferraz a los cargos".

Según Feijóo, "prostitución y chistorras son dos elementos esenciales que perseguirán al señor Sánchez durante toda su vida". "Cuando un presidente no quiere contestar, cuando un presidente no quiere comparecer, cuando un presidente está insultando a los demás, oiga, no me queda más remedio que pedirle explicaciones".

Al ser preguntado por la fecha exacta de esa comparecencia, Feijóo ha indicado que "la forma es la garantía de las cosas" y debe decidirlo la Mesa y tomar una decisión. "Hemos dicho en el mes de octubre, y el grupo hará una propuesta, entiendo, la última semana de octubre, para que el señor Sánchez comparezca en la Comisión de Investigación", ha finalizado.