Feijóo dice tener la "conciencia tranquila" tras recurrir al TC porque la oposición debe "garantizar la democracia"

Subraya que ahora recurren el "vicio de procedimiento" y que el PP presentará un recurso de inconstitucionalidad si se aprueba la ley

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que su partido tiene la "conciencia tranquila" después de que su formación haya recurrido en amparo con el objetivo de paralizar la reforma penal que busca renovar el tribunal de garantías, ya que, según ha dicho, si el Gobierno "no respeta el Estado de Derecho", debe hacerlo la oposición.

"La oposición no solo tiene que hacer oposición al Gobierno sino que tiene que garantizar la democracia en nuestro país", ha declarado Feijóo en una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, coincidiendo con la reunión del TC para decidir si se admite a trámite el recurso del PP.

En ese recurso, el Partido Popular solicita paralizar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de las enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada al TC de los dos candidatos nominados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fin de superar la parálisis actual.

"SE HA HURTADO EL DERECHO DE LOS DIPUTADOS A DISCUTIR"

Tras recalcar que el primer objetivo del PP es defender el Estado de Derecho y la Constitución en España, Feijóo ha señalado que con su recurso piden al TC que "impida una votación en el Congreso hurtando el derecho a los propios diputados de poder discutir lo que se va a votar".

El líder del PP ha explicado que se introducen dos enmiendas que modifican la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, sin que la oposición pueda actuar "porque las enmiendas no se pueden enmendar". Así, ha criticado que se utilice el Código Penal para "modificar otras leyes que no tienen nada que ver" y, de hecho, ha afirmado que "no hay ningún precedente que se toque el TC a través de una enmienda del Código Penal".

"Estamos hablando de procedimiento porque el recurso de inconstitucionalidad lo presentaríamos una vez que se presente la ley", ha afirmado, para añadir que en este caso hay un "vicio de procedimiento" y hasta los letrados de la comisión han advertido al Gobierno de Pedro Sánchez de que "lo que están haciendo es ilegal".

*"CON LA CONCIENCIA TRANQUILA"

El presidente del PP ha justificado el paso que ha dado su partido ante el Tribunal Constitucional porque "normalmente el Gobierno es el primer garante de la democracia y el Estado de Derecho" pero "en este caso no", sino que "es la oposición la que intenta garatizarlo.

Al ser preguntado donde va a seguir la decisión del TC, que ya está reunido, Feijóo ha indicado que lo hará en la sede nacional del PP en la calle Génova y ha añadido que se va con la "conciencia tranquila" de "defender" a su país y a "la democracia española". Dicho esto, ha asegurado que confía en que los electores manden "un mensaje de esperanza a España" en las elecciones del 28 de mayo.

"Vamos a ver si en todos los pueblos de España reponemos el orden constitucional y volvemos a iniciar la España que conocimos, la España del PSOE con González, de Aznar o de Rajoy que va fluyendo y cambiando entre el centro-derecha y el centro-izquierda pero que va caminando hacia adelante", ha declarado.

CREE QUE HABRÁ REFERÉNDUM

Al ser preguntado si cree que habrá referéndum, el líder del PP ha señalado que "si Sánchez necesita el referéndum para continuar como presidente del Gobierno, lo habrá", y ha añadido que si en esta legislatura los republicanos no lo exigen, lo habrá "la siguiente". Por lo pronto, ha dicho que no hay más que "consultar las fuentes limpias" como ERC, que apuntan en esa dirección.

Ante las declaraciones de ministros socialistas negando que vaya a haber un referéndum, Feijóo ha asegurado que hay muchas maneras de "llamar a las cosas" y ha recordado las palabras este miércoles del exministro Salvador Illa hablando de consulta o de la ministra Ione Belarra calificando de "legítimo" lo que plantea ERC. "¡Cómo va a ser legítimo si es ilegal!", ha exclamado.

Como ha repetido estos días, Feijóo ha asegurado que el país vive una situación "insólita" y ha defendido el derecho de los ciudadanos a votar porque Pedro Sánchez está haciendo lo contrario de lo que prometió en campaña electoral.

"Un presidente del Gobierno no puede apoyar su legislatura en una mentira", ha aseverado, tras recordar que llegó a Moncloa con una moción de censura contra Mariano Rajoy con el "adalid de la corrupción" y ahora "está rebajando las penas" por delito de corrupción, lo que puede llevar a una revisión en más casos.

"LO QUE ESTÁ PASANDO EN NUESTRO PAÍS NO HABÍA PASADO NUNCA"

El líder del PP ha resaltado que "lo que está pasando en España no había pasado nunca" porque "jamás" un presidente del Gobierno había estado "gobernando con independentistas". Con la reforma penal que plantea el Gobierno, pueden tener "patente de corso para delinquir".

Feijóo ha prometido que si llega a Moncloa tipificará el referéndum ilegal que eliminó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; volverá a incluir el delito de sedición en el Código Penal y las penas por malversación de fondos públicos. "En enero de 2024 el que cometa un delito será juzgado y esa sentencia se cumplirá", ha apostillado, para garantizar que el PP va a defender la Constitución española y se ocupará de los problemas de España.

El jefe de la oposición ha afeado al Gobierno que crea que el pueblo español va a sufrir "amnesia" y que se olvidará de lo que está ocurriendo, peor "tiene memoria y sabe distinguir un mentiroso de quien no lo es" y en quién "se puede confiar" y en quién no.

Además, ha criticado que haya presidentes autonómicos socialistas como Emiliano García Page o Javier Lambán que se "rasgan las vestiduras" ante los "disparates" que se están produciendo pero luego los diputados de sus regiones van a votar a favor de la reforma penal del Gobierno.

A su entender, no pueden permitir que mentir a los ciudadanos se convierta en algo "normal", haciendo que todo sea un "teatrillo". "Esto no es la política, es la antipolítica", ha manifestado el presidente del PP, para advertir de que "si la mentira vence a la verdad, se acabó la política y, lo que es más grave, se acabó la democracia".

Feijóo ha justificado la ruptura de las negociaciones con el Gobierno para renovar el Poder Judicial el pasado mes de octubre tras los pasos que está dando Sánchez. "Es muy difícil pactar con un Gobierno que no cree en nada salvo en controlar e intervenir las instituciones y despreciar el poder legislativo", ha aseverado.

"METIDOS EN LÍO TERRITORIAL" SIN HABLAR DE LA ECONOMÍA

El líder del PP ha lamentado de nuevo que España vaya a vivir un año más en este "disparate histórico" cuando debería haber ya elecciones generales. Además, ha dicho que mientras tanto la cesta de la compra sube al 15,3% y hay un "agujero enorme en la Seguridad Social". "La inflación está dopada porque hemos intervenido el precio del gas y bajado el IVA de la electricidad", ha manifestado.

Además, ha señalado que España es el país que más ha incrementado los impuestos. "Quizá estemos metidos en el lío territorial para no hablar de lo que les ocurre a las familias cuando se levantan", ha declarado.