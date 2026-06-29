Feijóo dice que Zapatero "ha pasado de faro moral a fosa moral": "El PSOE está muerto y muerto de miedo, las dos cosas"

El presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, interviene durante el XVI Congreso Extraordinario del PP catalán, en el Hotel Grand Marina, a 27 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmado este lunes que el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero "ha pasado de faro moral" del PSOE a "fosa moral" de esa formación. A su entender, el partido de Pedro Sánchez está "muerto" y también "muerto de miedo".

En una entrevista e 'esRadio', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que Zapatero "era la joya de la corona del sanchismo y se ha convertido en un presunto delincuente" porque le investigan por "seis delitos" que no son "menores", como "tráfico de influencias nacional e internacional, organización criminal, apropiación indebida, corrupción en los negocios, contrabando" o "fraude fiscal".

El líder del PP ha admitido que le ha "sorprendido" la "reacción" del jefe del Ejecutivo y su apoyo a Zapatero, algo que, a su juicio, evidencia que "detrás, al lado o los dos juntos sabían lo que estaban haciendo". En su opinión, el hecho de que España "no haya sido beligerante con la dictadura" de Nicolás Maduro forma parte del "business político" que lideraba el expresidente.

PRETENDE QUE ESPAÑA SEA "SU PROPIEDAD PRIVADA"

Feijóo ha criticado las risas de Sánchez y del PSOE el pasado jueves, después de que el Congreso aprobase una moción del PP en la que se insta al presidente del Gobierno a dimitir y a presentar una moción de censura, una iniciativa que contó con el apoyo de Vox, Junts y CC). "Yo creo que el Partido Socialista está muerto. Y está muerto de miedo. Las dos cosas", ha enfatizado.

A su entender, pretende que España "sea como el Partido Socialista, es decir, su propiedad privada, un lugar donde está proscrito el debate, y un lugar donde se está horadando y perjudicando la democracia". Por eso, ha dicho que la reacción del PSOE es "de miedo" y de "desconcierto".

Tras asegurar que los socios han pasado de "socios a cómplices", Feijóo ha asegurado que Sánchez está dejando un país "lleno de desconfianza" y en el que "pretenden empatar", trasladando la idea de que "todos los políticos son iguales".

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