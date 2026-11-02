Feijóo elige Valladolid, la provincia de Puente, para su primer mitin tras el accidente de Urda

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular, en la sede nacional del PP, a 2 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha elegido Valladolid para su primer mitin de campaña el próximo sábado 7 octubre, 10 días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha costado la vida al menos a 69 personas.

Se trata de la provincia del ministro Óscar Puente, que fue alcalde de Valladolid. Además, el titular de Transportes encabeza la lista del PSOE por esa circunscripción para las elecciones generales del 29 de noviembre.

Ante el Comité Ejecutivo Nacional del PP, Feijóo ha criticado con dureza a Puente, quien a su entender, no debería seguir al frente del ministerio. Es más, ha dicho que, si de él dependiese, el que daría la cara mañana en la Diputación Permanente del Congreso sería el presidente del Gobierno, no el ministro de Transportes, que "ya habría cesado".

"VOTAR AL PSOE EN ESTE MOMENTO ES AVALAR A OSCAR PUENTE"

Feijóo ha afirmado que los accidentes de tren han evidenciado que "no son buenos gestores". "Pero es que dudo que sean buena gente porque esta actitud es infame, cruel, y ruin", ha afirmado, para preguntarse: "¿Qué estaría tuiteando Óscar Puente si esto lo hubiese hecho otro?".

En 'Génova' consideran que el ministro de Transportes es en ese momento "el número 1 del PSOE en toda España" ante los comicios del 29 de noviembre y así lo harán "saber" en campaña. "Votar al PSOE en estos momentos es avalar a Oscar Puente", han indicado las mismas fuentes.

Puente --que puso su cargo a disposición de Pedro Sánchez, que consideró "injusto cesarle"-- descartó el pasado viernes ante los medios dimitir por el nuevo accidente ferroviario. "Mi forma de ser responsable es dar la cara", aseveró.

FEIJÓO IRÁ EL DOMINGO A MÁLAGA

Después de los días de luto por el accidente de Urda del 28 de octubre, Feijóo ha retomado este lunes su agenda de partido con la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP, a la que han asistido varios 'barones' como Alfonso Fernández Mañueco (CyL), Fernando López Miras (Murcia) o Juanfran Pérez Llorca (Comunidad Valenciana). Otros se han ausentado por razones de agenda.

Este martes, el presidente del PP participará en los desayunos informativos que organiza Europa Press y el miércoles acudirá a un foro en el diario La Razón. Además, ha programado varias entrevistas en diversos medios.

Su primer mitin de campaña tras el accidente tendrá lugar el sábado en Valladolid, donde se prevé que esté acompañado por Mañueco y la candidata del PP por Valladolid, la exconsejera de Educación de CyL María Pardo. El domingo, el líder del PP viajará a la provincia de Málaga para protagonizar otro acto electoral.

EL PP ASEGURA QUE ESTÁ CAPTANDO VOTO SOCIALISTA

El líder del PP ha admitido este lunes que hay una "fuga" de voto de "indignados" que se ha ido a Vox pero ha indicado que el Partido Popular "ha ido de menos a más" y está consiguiendo que le puedan votar abstencionistas, nuevos votantes y electores socialdemócratas.

Ante las encuestas que se están publicando, Feijóo ha indicado que evidencian que el centroderecha está en "récord demoscópico" y que el PSOE "se ha disuelto", subrayando que han desaparecido sus siglas con el pacto que ese partido ha cerrado con Frente Amplio en el Senado.

En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha resaltado que, a pesar de que "las encuestas señalan que hay una fuga" de gentes" que votaron al PP y que ahora quieren "votar a Vox" porque están "indignados", su formación ha logrado que le apoyen "abstencionistas" y "nuevos votantes".

Es más, ha dicho que el PP ha conseguido que "le vote gente que ha venido confiando" en la "socialdemocracia española". "En mi opinión, el Partido Popular ha ido de menos a más. Creo, honradamente, que en las urnas habrá mejor resultado, pero quedan todavía veintimuchos días y al final hay un porcentaje de voto que se decide la última semana", ha exclamado.

Dicho esto, ha insistido en que "queda mucha campaña". "Pero lo que sí le puedo asegurar es que yo no soy un personaje de cartón-piedra. Yo no vengo a bailar, ni a darle besos a mi pareja en un mitin. Yo vengo a gestionar mi país. Vengo a gobernar mi país", ha resaltado, poniendo en valor su trayectoria política.

"COMPLICADO SER DE CENTRO MODERADO Y VOTAR AHORA AL PSOE"

Fuentes de la cúpula del PP admiten que están captando voto socialista y que también lo hace Vox. "Es muy complicado ser de centro moderado y votar ahora al PSOE", han señalado fuentes del equipo de Feijóo.

Así, las mismas fuentes han indicado que en la primera quincena de octubre, esa transferencia de voto del PSOE al PP, había pasado del 5,9% al 7,8%. A su entender, ahora podría incrementarse tras lo ocurrido en Urda.

Ante el crecimiento que experimenta Vox en las encuestas, fuentes de partido admiten que hay ciudadanos que no quieren un voto racional sino emocional y, por eso, apuestan por la formación de Santiago Abascal.