El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez (i), y el presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo (d), se saludan - Eduardo Parra - Europa Press

TRES CANTOS (MADRID), 19 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, ha afirmado este jueves que el "balance" de esta legislatura lo ha hecho hoy el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemomt, que lo ha definido al presidente del Gobierno como una persona "amoral" y "cínica". A su entender, España "merece un presidente decente" y Pedro Sánchez "no lo es".

"El balance de esta legislatura lo ha hecho hoy uno de los socios del señor Sánchez. Puigdemont, que le hizo presidente, le define como persona amoral, cínica, con una ambición desmedida y capaz de vender España", ha afirmado Feijóo en su primera intervención en su 'cara a cara' con Pedro Sánchez, refiriéndose a la entrevista en el diario 'El Mundo'.

Feijóo ha señalado que la amnistía fue una "prueba" de esa actitud de Sánchez. Poco después, al arrancar el primer bloque sobre vivienda, el presidente del PP ha vuelto a atacar al presidente con esa entrevista y le ha afeado que no haya "desmentido" a Puigdemont acerca de que "cambió investidura por impunidad".

Según el líder del PP, "la lista de escándalos" de Sánchez "es importante". Así, ha aludido a "Koldo, Leire, Santos Cerdán. El hermano, la mujer, el Uno, las cloacas, los Rochos, el fiscal general, Zapatero. La vivienda, los precios, el infierno fiscal", ha enumerado.

Además, ha recordado algunas frases de Sánchez como "Si quieren recursos, que los pida", "Son las cinco y no he comido". También ha aludido al "apagón" de abril del año pasado o que el Gobierno no haya aprobado "ni un solo presupuesto durante toda la legislatura".

El jefe de la oposición también se ha referido al tren y los accidentes ferroviarios en Adamuz y Urda, a la emergencia migratoria en El Hierro y "la inseguridad en los barrios". "Esto es mucho más de lo que quieren que olvides. Pero yo lo que quiero es que no vuelva a pasar. Porque ocho años después hay algo que dijo el señor Sánchez en lo que yo estoy de acuerdo: España merece un presidente decente y él no lo es".