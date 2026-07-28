Feijóo se encuentra con Keiko Fujimori en la víspera de su toma de posesión como presidenta de Perú

La presidenta electa, Keiko Fujimori, mantuvo una reunión con el presidente del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. - OFICINA DE LA PRESIDENTA ELECTA

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha encontrado este lunes con la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, en la víspera de la toma de posesión de la nueva mandataria.

En unas fotos difundidas por el PP, Feijóo también ha estado acompañado por la exministra de Sanidad Ana Pastor y la eurodiputada Dolors Montserrat, donde aparece saludando y hablando con Fujimori. Asimismo, el líder de la oposición ha intervenido en un acto junto a la presidenta peruana y otros dirigentes políticos.

Feijóo ha viajado hasta Lima para asistir a la ceremonia de transmisión del mando supremo del país latinoamericano, que tendrá lugar este martes 28 de julio.

"Es mucho más que una toma de posesión", ha afirmado este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa en la sede del partido. Según ha defendido, este viaje refleja "el compromiso del PP con la democracia, la libertad y el fortalecimiento de los lazos entre España y las democracias iberoamericanas".

El líder del PP, que ya pidió el voto para Fujimori a los peruanos que residen en España, felicitó a la presidenta electa de Perú tras su victoria y aseguró que es "una gran noticia" para el país y "para toda Hispanoamérica".

En un mensaje en su cuenta oficial de 'X', Feijóo se mostró convencido de que "su experiencia y larga trayectoria será clave" para mejorar la "estabilidad", "institucionalidad" y "prosperidad" de Perú.

Tras situar la victoria de Fujimori como el inicio de un "tiempo de esperanza", deseó "de corazón" a la presidenta electa "todo el acierto" ante la "enorme responsabilidad que supone gobernar para mejorar la vida de todos los peruanos".

Fujimori, candidata del partido conservador Fuerza Popular, se impuso por un estrecho margen al candidato de izquierda Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, durante la segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas celebradas el pasado mes de junio.

Keiko Fujimori, de 51 años y presidenta de Fuerza Popular desde 2010, ocupó el cargo de congresista entre 2006 y 2011. Previamente, fue primera dama de la República de Perú en el gobierno de su padre, el fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).