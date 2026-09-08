Feijóo espera a la decisión del TS sobre la 'ley de nietos' pero ve "ilegal" la instrucción: "Llegaremos hasta el final"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este martes que va a esperar a la resolución del Tribunal Supremo sobre la instrucción para aplicar la llamada 'ley de nietos' --que permite el acceso a la nacionalidad de descendientes de exiliados-- pero considera que ésta es "ilegal" y adelanta que su partido "llegará hasta el final" con este asunto.

Feijóo ha realizado estas declaraciones durante una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press, en las que ha explicado que el PP quiere que se cumpla la ley, pero que ésta ha sido "modificada por una instrucción", que la considera "ilegal" y por lo tanto "no se puede aplicar".

A este respecto, ha explicado que la Ley que se aprobó en el Parlamento para dar la nacionalidad a los descendientes de exiliados espñoles habla de "nietos", mientras que la instrucción "habla de bisnietos y tataranietos". Una instrucción, ha recordado, modificada por una firma de una directora general "en un despacho de un ministerio".

INTERÉS ELECTORAL PARA MODIFICAR EL CENSO

"El Tribunal Supremo ha visto este asunto ayer, lo está viendo hoy, vamos a ver lo que dice el Tribunal Supremo", ha apuntado el máximo dirigente del PP, quien dice estar convencido de que detrás de esta instrucción hay un "interés electoral" porque amplía hasta 2,5 millones los ciudadanos que pueden obtener el pasaporte español. Y ello, ha añadido, "sin venir nunca a España".

Según Feijóo, esto podría modificar automáticamente el censo electoral a meses de votar. Por ello, reclama esperar a lo que diga el Tribunal Supremo. "Vamos a llegar hasta el final en relación a este asunto", ha advertido.

Feijóo ha puesto como ejemplo que el número de exiliados españoles en Cuba fue de 400 a 500. Sin embargo, el número de solicitudes de nacionalización es de 350.000 y es una empresa pública del régimen cubano la que analiza si cumplen los requisitos de la ley española.

También ha indicado que hay pueblos de la España vaciada en los que ya ha salido que los nuevos censados tras haber obtenido el pasaporte son más que el número de residentes que hay en el municipio.

Alberto Núñez Feijóo no considera sensata esta situación porque "las nacionalidades no se regalan" y "mucho menos de forma irregular", sino que el pasaporte español "se merece".