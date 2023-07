Feijóo espera un 'efecto Andalucía' en las generales con más trasvase de votantes de PSOE y Vox en la recta final

PAMPLONA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, espera un 'efecto Andalucía' en las elecciones generales del 23 de julio con más trasvase de votantes de PSOE y Vox en la recta final de campaña, como le pasó al andaluz Juanma Moreno en las autonómicas de junio del año pasado, que le permitieron llegar a una holgada mayoría absoluta en su comunidad.

En una charla informal de más de una hora con los periodistas que siguen la caravana del PP en el bus de campaña, Feijóo admite que el partido maneja 'trackings' electorales que le sitúan por encima de los 150 escaños y espera que cale aún más estos días su apelación al voto útil, el principal 'mantra' en todos sus mítines.

El candidato 'popular' no ve la mayoría absoluta imposible pero admite que es difícil conseguirla. El objetivo de los 'populares' es arañar apoyos en las provincias que reparten cuatro o cinco escaños, de forma que puedan alcanzar la veintena de escaños que el PP "necesita" para conformar una mayoría amplia y gobernar en solitario.

Feijóo, quien dos meses después de llegar a la presidencia del PP se recorrió Andalucía en apoyo de Moreno, considera que el 'efecto Andalucía' existe porque, según ha explicado, hay muchos electores de Vox y del PSOE que pueden ahora apoyar al PP en las urnas para desalojar a Pedro Sánchez de Moncloa. De hecho, en el caso de los socialistas esa transferencia se sitúa ya entre el 8-10% y confía en que aumente en esta última semana.

El líder del PP no pierde la esperanza de que, si gana el 23 de julio, el PSOE se pueda abstener en el debate de investidura o contar con apoyos como los del PNV o Coalición Canaria para evitar el pacto con Vox.

De hecho, se pregunta si en el PSOE no van a cambiar de opinión y va a aceptar que se bloquee el Gobierno de España como ocurrió en las elecciones generales de 2016. Entonces, según recuerda, el PSOE liderado por Pedro Sánchez dijo "no es no" a Mariano Rajoy y se repitieron las elecciones generales de nuevo.

El líder del PP, que dedicará la última semana en insistir en el voto útil, admite que el calor es la primera incertidumbre a la que se enfrentan el día 23 de julio porque nunca se ha votado en España con más de 35 grados en muchas provincias y puede que con alerta roja en algunos territorios.

NO CREE QUE LE PENALICE NO ESTAR EN EL DEBATE A TRES

Feijóo no cree que le penalice no asistir al debate a tres que se celebrará el próximo 19 de abril en RTVE, al que asistirán el candidato socialista, Pedro Sánchez, la vicepresidenta y candidata de Sumar, Yolanda Díaz, y el líder de Vox, Santiago Abascal.

El presidente del PP, que defiende un debate a siete con esos candidatos pero también con los dirigentes de ERC, PNV o Bildu que han sido los socios de Sánchez en esta legislatura, ha dejado claro que no está dispuesto a jugar el juego de los socialistas de que Sánchez va con su vicepresidenta y Feijóo con el suyo, en alusión a Abascal.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN))