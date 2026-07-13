Feijóo espera que siga la coordinación tras el incendio en Almería y promete plan de prevención de riesgos si gobierna

1103968.1.260.149.20260713190453 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita el puesto de mando del incendio de Los Gallardos. - PP

ALMERÍA/MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este lunes que espera que "continúe la colaboración y la coordinación" entre administraciones como se ha visto tras el incendio en Los Gallardos (Almería) y que "nadie lo estropee". Dicho esto, ha anunciado un plan de prevención de riesgos naturales si llega al Palacio de la Moncloa.

"Yo me comprometo a presentar un gran acuerdo de prevención de riesgos de respuesta y de coordinación ante los riesgos naturales que se produzcan en nuestro país", ha declarado Feijóo, tras visitar el puesto de mando del incendio de Los Gallardos junto al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Según ha explicado, si gobierna pondrá un documento encima de la mesa que "atienda al nombre de gran acuerdo en prevención, respuesta y coordinación ante riesgos naturales", en el que la Administración General del Estado haga un borrador que pasará a las administraciones locales, provinciales y autonómicas.

En ese documento, ha proseguido, se concretará "la responsabilidad y la coordinación de cada administración pública", "los medios a disposición conocidos para toda la nación" y "el presupuesto plurianual que se necesita para blindar a España en la medida de lo posible de este riesgo que cada vez va en aumento" al figurar entre las naciones con "más incendios forestales de toda Europa".

Tras anticipar que va a ser un verano "complejo" como ocurrió hace un año, Feijóo ha subrayado que "se precisa más que nunca colaboración y coordinación" entre las administraciones públicas. "Y yo espero que continúe la colaboración y la coordinación entre todas las administraciones públicas y que nadie lo estropee", ha enfatizado.

Feijóo ha recalcado que esa colaboración es "fundamental" y es lo que "piden los ciudadanos", que están "preocupados por lo que puede ocurrir este verano". Según ha dicho, se trata de garantizarles que van trabajar con esa "máxima colaboración y coordinación".

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