Feijóo exige negociar a la vez el CGPJ y reforma legal: "Mientras no se cierre todo, no vamos a poder acordar nada"

BRUSELAS, 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este jueves que deben negociar de forma "simultánea" la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el texto de una reforma legal para cambiar el sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. De hecho, ha advertido de que "mientras no se cierre todo", no van a "poder acordar nada".

"No queremos engañar a nadie, el Gobierno lo sabe y yo creo que los españoles tienen derecho a saberlo. Esta es la postura del Partido Popular y estas son las dos cuestiones que nos han traído a sentarnos en Bruselas", ha enfatizado Feijóo, tras reunirse en Bruselas con el presidente del Partido Popular Europeo (PPE), Manfred Weber.

Así se ha pronunciado un día después de la reunión que mantuvieron en Bruselas el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, con el comisario de Justicia, Didier Reynders, en la que acordaron volver a reunirse el 12 de febrero para desbloquear el CGPJ.

NEGOCIACIÓN "COJA" SI NO SE HACE DE FORMA SIMULTÁNEA

Tras asegurar que lo que buscan es que el Gobierno no "controle" la Justicia, el jefe de la oposición ha insistido en que la renovación del CGPJ --que lleva más de cinco años caducado-- y la reforma de la ley tendrán que realizarse de forma simultánea, una exigencia que el PP lleva defendiendo en los últimos meses.

"Habrá renovación y habrá ley. Habrá ley y renovación. Si no, la negociación quedaría coja", ha afirmado, para avisar que el Gobierno ya les ha "engañado una vez" y no les volverán a "engañar la segunda".

Feijóo ha explicado que se trata de renovar el Consejo, con una "apuesta por la regeneración" de las condiciones para formar parte del Consejo, e impulsar una "nueva ley ahonda en la independencia judicial". "Para eso nos hemos reunido. No solamente nos hemos reunido para una de estas partes", ha indicado.

PIDE HACER LAS DOS COSAS A LA VEZ

Tras el fracaso de la negociación anterior con el Gobierno para renovar el CGPJ, Feijóo ha dejado claro que el PP viene "aprendido" y plantea que tiene que haber nueva ley y renovación del Consejo, "las dos cosas" a la vez.

"Aquí no hemos venido a hablar de nombres, ni hemos venido a hablar de cuotas. Aquí no hemos venido a controlar la Justicia, aquí hemos venido a garantizar la independencia de la Justicia", ha manifestado, Dicho esto, ha indicado que se necesita "un sistema transparente" y "automático" donde "finalizado el periodo de los cinco años" se elija a los nuevos magistrados, sin la intervención de los políticos.

Feijóo ha reiterado que el Gobierno les "engañó" una vez y no les va a "engañar la segunda". "Si jugamos todos limpio, podemos dar una buena noticia a España, tan necesitada en este momento de garantizar el Estado de Derecho en nuestro país", ha agregado.

Al ser preguntado si sería posibilidad de hacer primero la renvación del Consejo y luego la reforma legal como demanda la Comisión Europea, Feijóo ha indicado que la Comisión "ha escrito eso en el contexto de un informe del Estado de Derecho, no en el contexto de esta negociación". "El contexto de esta negociación es hablar de todo y mientras no se cierre todo no vamos a poder acordar nada", ha apostillado.

"ATAQUES" A LOS JUECES EN ESPAÑA

Feijóo ha trasladado su agradecimiento al comisario de Justicia, por coordinar un "diálogo estructurado" entre los grupos mayoritarios, algo que, en su opinión, confirma que el Estado de derecho en España "no goza de buena salud".

Así, Feijóo ha destacado que esta negociación se produce en una "situación límite del Estado de Derecho en España", aludiendo a la Ley de Amnistía y los "ataques" a los jueces por parte de los socios de Pedro Sánchez.

Por eso, ha resaltado que "más que nunca es necesario modificar la ley para que no pueda ocurrir en nuestro país que haya miembros del Tribunal Constitucional que hayan formado parte del Gobierno y que haya miembros del Consejo General que correspondan a cuotas políticas de los grupos parlamentarios".

"Vamos a mandar un mensaje a todos los ciudadanos españoles que lejos de erosionar el Estado de Derecho en España como se está haciendo, lo que vamos a hacer es comprometer que el Estado de Derecho en España tiene que seguir siendo una bandera permanente en nuestra democracia", ha indicado.