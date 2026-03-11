Feijóo expresa su cariño a las familias de las víctimas del fuego en Miranda de Ebro y suspende su acto electoral allí

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, interviene durante un mitin, en el Teatro Centro Cultural San Agustín, a 10 de marzo de 2026, en El Burgo de Osma, Soria, Castilla y León (España). - Concha Ortega Oroz - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha trasladado su "cariño" a las familias de las víctimas del incendio que se ha producido la pasada noche en Miranda de Ebro (Burgos), donde han fallecido tres personas y otras cuatro están heridas.

"Una desgracia que nos conmociona a todos. Nuestro cariño a las familias de los fallecidos y el deseo de una pronta recuperación a los heridos", ha declarado Feijóo, para añadir que "lo único importante son ellos".

Por eso, el presidente del Partido Popular ha avanzado --en un mensaje en la red social 'X'-- que han decidido "suspender el mitin al que tenía previsto acudir mañana en Miranda del Ebro" con motivo de la campaña de las elecciones del 15 de marzo en Castilla y León.

UN INCENDIO "PROVOCADO", SEGÚN EL SUBDELEGADO DEL GOBIERNO

También el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado "profundamente consternado" por el "trágico incendio" de Miranda de Ebro y ha trasladado su "más sentido pésame y cariño" a las familias de los fallecidos. "Mucha fuerza a Miranda en estos momentos tan duros", ha asegurado en la misma red social.

El incendio que ha provocado la muerte de tres mujeres la pasada noche en una vivienda de Miranda de Ebro ha sido "provocado" por una persona que se ha presentado en la comisaría --aunque no se ha autoinculpado-- y ha sido detenido, según ha señalado el subdelegado del Gobierno en Burgos, Pedro de la Fuente.