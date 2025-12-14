Feijóo exprime el 'me too' del PSOE y aprovecha los casos de acoso para "desgastar" a Montero

Archivo - La Vicesecretaria general de Regeneración Institucional del Partido Popular, cuca Gamarra, el secretario general del PP, Miguel Tellado, y presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, preside la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP de Alberto Núñez Feijóo se ha lanzado a exprimir el goteo de casos de presunto acoso sexual que sacude al PSOE --al llamado 'caso Salazar' se han sumado nuevas denuncias que afectan a miembros del partido-- y aprovechará para abrir otra vía de ataque con la que "desgastar" a la vicepresidenta primera y candidata a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, más allá de las investigaciones abiertas sobre corrupción.

Los 'populares' quieren evitar que con las vacaciones navideñas el PSOE de Pedro Sánchez consiga su objetivo de alejar del foco mediático su "errónea" actuación ante estos casos de acoso sexual, en especial el de Francisco Salazar, que ha provocado enfado en la militancia socialista, según han indicado a Europa Press fuentes del partido.

Por eso, y pese a que esta semana se celebró la última sesión de control de este año en el Pleno del Congreso, los 'populares' intentarán redoblar su ofensiva contra Pedro Sánchez y, en especial, contra María Jesús Montero, vicesecretaria general del PSOE a la que responsabilizan también de la actuación del partido ante las denuncias que se están conociendo.

De esta forma, el PP ya no solo señala a Montero por la corrupción --tras la detención del expresidente de la SEPI y en medio de la cascada de investigaciones abiertas que salpican al PSOE-- sino que ha encontrado otra vía de agua con la que tratar de acorralar a la futura candidata en los comicios andaluces de 2026, según reconocen fuentes 'populares'.

La consigna de 'Génova' consiste en trasladar públicamente que el 'caso Salazar' no es un "caso aislado" y que el PSOE no tiene credibilidad para dar "lecciones de feminismo". "Les han pillado ocultando un delito de acoso sexual", recalcan fuentes del equipo de Feijóo, conscientes de que esos "escándalos" pueden provocar más "sangría de votos" en el PSOE que la corrupción.

LOS FALLOS EN LAS PULSERAS O LA LEY DEL 'SÍ ES SÍ'

Aparte de la polémica abierta en las filas del PSOE por la "nefasta" gestión de las denuncias contra Salazar, exasesor en Moncloa de Pedro Sánchez, en los últimos días han saltado a la palestra más casos: el de Antonio Navarro, exsecretario general socialista en Torremolinos (Málaga) acusado por una mujer de presunto acoso sexual y suspendido de militancia por el PSOE; y el del presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé, que ha dimitido y dejado sus cargos en el PSOE tras las acusaciones de acoso sexual.

El jueves el PSOE anotó otro caso de presunto acoso sexual que afecta al exdelegado del Gobierno en Castilla y León Javier Izquierdo, hasta ahora secretario de Estudios y Programas de la Ejecutiva Federal socialista, que presentó su dimisión.

También ha dimitido el alcalde de Belalcázar (Córdoba) tras los mensajes de carácter sexual a una trabajadora, al tiempo que ha trascendido que el partido investiga dos denuncias de acoso sexual y laboral contra el vicesecretario del PSPV de la provincia de Valencia.

Paralelamente, en 'Génova' ponen el foco en las conversaciones machistas del exministro José Luis Ábalos con su exasesor Koldo García, las rebajas de pena y excarcelaciones de agresores sexuales que provocó la ley del 'solo sí es sí', o los recientes fallos en las pulseras antimaltrato.

EL PP DENUNCIA LA "HIPOCRESÍA" DEL PSOE

Fuentes de la cúpula del PP admiten que casos de acoso sexual hay en todos los partidos, igual que se producen en empresas y otras entidades, pero advierten de que lo importante es cómo se actúa cuando se detectan. Y en la sede socialista de Ferraz, insisten, se ha intentado "dar carpetazo".

El PP denuncia la "hipocresía" del PSOE por "alardear" de feminismo y de defender a las mujeres cuando "las denuncias de acoso en sus filas las tiraban a las papeleras". "La indecencia no sólo es la corrupción sino también el machismo", en palabras de la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra.

Es más, en la dirección del PP consideran que lo que se está destapando "es el 'me too' dentro del Partido socialista" y critican que pretenda "silenciar" las denuncias y haya divergencia de opiniones sobre si hay que acudir o no a la Justicia, como ha defendido Adriana Lastra, exvicesecretaria general del PSOE y actual delegada del Gobierno en Asturias.

La vicepresidenta Montero reconoció el viernes que "hay muchas cosas que mejorar" en el protocolo antiacoso puesto en marcha por el PSOE pero avisó que en caso de que haya "un claro delito", ella aconseja a las mujeres ir "directamente a la Fiscalía o a los tribunales ordinarios".

Además, Montero criticó que le reclamen explicaciones sobre el 'caso Salazar pero el PP "no" las dé por el "caso" del alcalde de Algeciras (Cádiz) y senador del Grupo Popular, José Ignacio Landaluce, señalado por supuesta violencia machista hacia dos de sus concejalas en el ayuntamiento. El regidor se ha dado baja temporalmente en el Partido Popular para defenderse de la denuncia presentada por el PSOE ante el Supremo.

EL PP REIVINDICA SU PROTOCOLO INTERNO

El PP de Feijóo reivindica su protocolo interno ante presuntas denuncias de acoso sexual frente a la parálisis que, a su juicio, ha exhibido hasta ahora el PSOE. "El Partido Socialista ha fallado en todo lo que podía fallar y pasará mucho tiempo hasta que pueda recuperar cierta credibilidad para hablar de este tema", según fuentes 'populares'.

Así, en 'Génova' marcan distancias con los socialistas subrayando que su "procedimiento es distinto de raíz" e incluye un "trámite de audiencia", de forma que "cuando llega una denuncia de acoso sexual se analiza", según fuentes de la formación.

El PP sostiene que cuenta con un canal interno y un "protocolo" que se activa si llega una denuncia de esta naturaleza. "Tenemos una Oficina de Compliance que analiza las denuncias", explican fuentes del equipo de Feijóo.

En el Código Ético y de Conducta del PP, el partido asegura textualmente: "Se prohíbe realizar en el entorno laboral y de actividad del Partido Popular actos de acoso moral o sexual, o cualquier otro similar que pueda considerarse como acto de acoso conforme a la normativa interna del partido en materia de prevención del acoso laboral".