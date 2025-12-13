Feijóo llama "cínico" a Sánchez por "encubrir" a sus "corruptos" y "machistas": "¿Hasta dónde llega la degeneración?"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto electoral, a 13 de diciembre de 2025, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 13 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este sábado "cínico" e "hipócrita" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber tratado de "encubrir" a los "corruptos" y "machistas" que hay en sus filas y se ha preguntado "hasta dónde llega la degeneración en el PSOE".

Durante un mitin en Navalmoral de la Mata (Cáceres), Feijóo ha denunciado que el PSOE es un partido "degenerado", "a imagen y semejanza" de una persona que "se lo ha apropiado", en referencia a Sánchez, a quien ha recriminado que también quiere apropiarse del país y de las instituciones.

El presidente de los 'populares' ha censurado que Sánchez haya querido "encubrir" los billetes de 500 euros que "corrían" por Ferraz, la sede del PSOE; a su hermano, que estaba en La Moncloa mientras cobraba de Extremadura; y los "negocios" que financiaban sus campañas.

"Ha querido encubrir uno a uno a todos sus corruptos hasta que se ha desbordado y ha querido encubrir a los machistas que vejaban a las mujeres del PSOE y a todos. ¿Se puede ser más cínico? ¿Se puede ser más hipócrita?", ha dicho.

