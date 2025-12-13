Feijóo llama "cínico" a Sánchez por "encubrir" a sus "corruptos" y "machistas": "¿Hasta dónde llega la degeneración?"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto electoral, a 13 de diciembre de 2025, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Extremadura (España).
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto electoral, a 13 de diciembre de 2025, en Navalmoral de la Mata, Cáceres, Extremadura (España). - Carlos Criado - Europa Press
Europa Press Nacional
Actualizado: sábado, 13 diciembre 2025 13:12
Seguir en

NAVALMORAL DE LA MATA (CÁCERES), 13 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este sábado "cínico" e "hipócrita" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber tratado de "encubrir" a los "corruptos" y "machistas" que hay en sus filas y se ha preguntado "hasta dónde llega la degeneración en el PSOE".

Durante un mitin en Navalmoral de la Mata (Cáceres), Feijóo ha denunciado que el PSOE es un partido "degenerado", "a imagen y semejanza" de una persona que "se lo ha apropiado", en referencia a Sánchez, a quien ha recriminado que también quiere apropiarse del país y de las instituciones.

El presidente de los 'populares' ha censurado que Sánchez haya querido "encubrir" los billetes de 500 euros que "corrían" por Ferraz, la sede del PSOE; a su hermano, que estaba en La Moncloa mientras cobraba de Extremadura; y los "negocios" que financiaban sus campañas.

"Ha querido encubrir uno a uno a todos sus corruptos hasta que se ha desbordado y ha querido encubrir a los machistas que vejaban a las mujeres del PSOE y a todos. ¿Se puede ser más cínico? ¿Se puede ser más hipócrita?", ha dicho.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))

Contador

Artículos Relacionados

Moncloa descarta los cambios en el Gobierno que pide Díaz porque no hay ministros implicados en casos de corrupción

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado