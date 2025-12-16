Feijóo garantiza que Sánchez dará explicaciones de la corrupción y ataca a sus socios por "meses amagando y no dando"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita las calles del centro de Don Benito, junto al secretario general del PP de Extremadura, Abel Bautista, y la alcaldesa - ANDRÉS RODRÍGUEZ / EUROPA PRESS

"Comprendo que están dándose cuenta que apoyar a un Gobierno moribundo tiene costes electorales", resalta

ZAHÍNOS (BADAJOZ), 16 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha garantizado este martes que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ofrecerá explicaciones en sede parlamentaria sobre la "maraña" de casos de corrupción que afectan al Gobierno y a su entorno. Dicho esto, ha cargado duramente contra los socios del PSOE porque llevan "meses amagando y no dando".

Así se ha pronunciado después de que la Mesa del Congreso haya admitido a trámite la solicitud de comparecencia del PP para que el presidente del Gobierno hable de corrupción en el Pleno, si bien la Junta de Portavoces, que es la encargada de debatirlo y poner fecha en su caso, no se convocará previsiblemente hasta finales de enero.

Los 'populares' han defendido en esa reunión que la comparecencia de Sánchez se produzca antes de que finalice el año y han criticado que no se convoque una Junta de Portavoces para poner fecha a ese debate ya. "Sabe perfectamente que es muy probable que algunos de sus socios apoyasen que Sánchez venga a dar explicaciones" y por eso no permite que se vote, ha denunciado la portavoz del Grupo Popular, Ester Muñoz.

A LOS SOCIOS DEL PSOE "YA NO SE LOS CREE NADIE"

En declaraciones a los medios en Zahínos (Badajoz), Feijóo ha afirmado que a los socios de Sánchez "ya no se los cree nadie" y ha recalcado que "llevan meses, incluso más de un año, amagando y no dando".

Es más, ha dicho que hay "un porcentaje de oportunismo y de hipocresía" en las manifestaciones de los aliados del PSOE. "Comprendo que están dándose cuenta que apoyar a un Gobierno moribundo tiene costes electorales", ha proclamado.

A su entender, si quieren tener "un mínimo de coherencia", deberían facilitar que se convoque ese Pleno extraordinario para que Sánchez comparezca y pueda dar cuenta de "toda la maraña de casos, de sumarios" y de "detenciones" que están conociendo.

A su entender, el presidente del Gobierno "quiere irse hasta el mes de febrero sin dar ninguna explicación". "Ya le digo que no será posible. Dará explicaciones. Si los socios quieren, las dará de forma inmediata. Y si los socios no quieren, las dará también", ha garantizado.

Sin embargo, Feijóo no ha precisado si el PP tiene previsto esperar a que esas explicaciones sean en enero --a través de la Junta de Portavoces-- como plantea la presidenta del Congreso o si forzará la comparecencia de Sánchez en el Senado, una cámara en la que los 'populares' ya citaron al presidente en la comisión del 'caso Koldo'.

RECHAZA AHORA LA MOCIÓN DE CENSURA

A preguntas de los periodistas, Feijóo ha vuelto a rechazar una moción de censura contra Sánchez porque, a su juicio, solo serviría ahora para "validar" los presuntos delitos que se están cometiendo en España.

Feijóo ha indicado que ahora "toda España sabe" que el presidente del Gobierno "está en una situación que no tiene salida" y por eso ha dicho que "hay que preguntarle a los socios si van a mantener a un presidente de Gobierno rodeado por corrupción, por extorsión y por machismo".

"Eso es lo que hay que preguntar. Hacer una moción de censura para validar los presuntos delitos que se están cometiendo en mi país, comprenderá usted que yo no voy a validar ningún comportamiento corrupto amparándose en una votación de una moción de censura. Eso no lo voy a hacer", ha abundado.

Eso sí, ha reconocido que presentaría esa moción si algún grupo parlamentario fuera coherente y la apoyara. "Interés por hacerla, se lo ratifico cada día más. Posibilidades de hacerla si los socios, al menos un grupo, fuese coherente con lo que dice, la moción de censura saldría", ha aseverado, si bien ha dicho que "la coherencia, el Gobierno y sus socios son conceptos incompatibles".