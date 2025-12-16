El PP presiona a los socios de Sánchez: "Tienen que pensar cuánto tiempo van a seguir sosteniendo la corrupción"

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, atiende a los medios a su salida de una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha cargado duramente este martes contra los socios del PSOE por no romper con el Gobierno de Pedro Sánchez y les ha emplazado a pensar "cuánto tiempo van a seguir sosteniendo la corrupción" y "los acosos sexuales" que afectan al PSOE de Pedro Sánchez.

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Muñoz ha señalado que la legislatura está "paralizada" y el Gobierno ni siquiera ha presentado los Presupuestos Generales en la Cámara. A su entender, solo por eso deberían disolverse las Cortes y convocarse elecciones.

Pero ha recalcado que a eso se suman "todos los casos de corrupción" que han conocido y "cómo se intenta tapar los acosos sexuales". "Hoy he visto unas declaraciones, creo que eran de Óscar Puente, que decía a Sumar que no entendía cómo Sumar le pedía explicaciones al Gobierno, cuando ellos, cuando salió el caso de Errejón no les dijeron nada. ¡Ostras! Perro no come perro. Es increíble", ha censurado.

Así, ha dicho que ahora el Gobierno pide a Sumar "tapar" lo que está ocurriendo y ha añadido que son unas declaraciones "deleznables" que evidencian que Pedro Sánchez intenta "aferrarse al poder".

Muñoz también ha expresado su "asombro" por las declaraciones de Gabriel Rufián (ERC) pidiendo una reunión con Sánchez porque no quiere seguir pasando "vergüenza" cuando esto lleva "dando vergüenza dos años".

"LA VERGÜENZA DE ERC TIENE PRECIO"

"Has empezado a sentir vergüenza ahora pero no rompes. Quieres una reunión para intentar sacar todavía más porque (Sánchez) está más débil que nunca. O sea tu vergüenza tiene precio. La vergüenza de ERC tiene precio", ha enfatizado, para añadir que si les compensa "siguen aguantando la vergüenza".

De la misma manera, ha afeado al PNV que diga que Sánchez tiene que "acabar con esta hemorragia" cuando "ya no es cuestión de un torniquete" sino que están ante un "fallo multiorgánico" y no saben "cuándo va a fallecer el paciente y por qué órgano va a ser".

"Los socios tienen que pensar cuánto tiempo van a seguir sosteniendo la corrupción, la prostitución y los acosos sexuales dentro del Gobierno", ha advertido la portavoz de los 'populares' en el Congreso.

BALANCE DE UN "FARSANTE"

Además, Muñoz ha afirmado que el balance de Pedro Sánchez este lunes en Moncloa fue el de "un farsante" porque obvió "muchos de los acontecimientos más importantes y relevantes que han ocurrido en 2025", como la entrada en prisión del exministro José Luis Ábalos, la condena al fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz o que "las cuentas del Partido Socialista están siendo investigadas por la Audiencia Nacional por presunta financiación irregular y blanqueo de capitales".

"No habló del caso Mascarillas. No habló del caso de Hidrocarburos. No habló del caso de Servinabar. No habló de los casos que afectan a la SEPI. No habló del caso de cloacas de Leire Díez. No habló del caso Salazar", ha enfatizado.

Después de que Sánchez anunciase su intención de agotar la legislatura aunque tenga que "aguantar" campañas de "acoso personal, mentiras y fango", Muñoz ha señalado que "los españoles no tienen por qué aguantar" la "corrupción, su fango ni los casos de acosos sexuales dentro de su partido".

"No tienen por qué aguantar toda esta miseria que estamos viendo día a día, hora a hora. No se trata de que Sánchez aguante, se trata de que los españoles ya no aguantamos más", ha exclamado la dirigente del PP.