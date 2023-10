Feijóo hará "ajustes" en el PP si hay Gobierno y deja en el aire si Gamarra seguirá siendo portavoz en el Congreso

Archivo - (I-D) La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra; y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; llegan juntos a la reunión plenaria de los grupos parlamentarios del Partido Popular del Co

Archivo - (I-D) La secretaria general del PP y portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Cuca Gamarra; y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo; llegan juntos a la reunión plenaria de los grupos parlamentarios del Partido Popular del Co - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

Dice que si Sánchez es investido empezará una "nueva etapa" en la oposición y habrá cambios en el Congreso, el Senado y el partido



MADRID, 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reconocido este miércoles que hará "ajustes" en el partido y en el Grupo Popular "en cuanto haya nuevo Gobierno en España" y ha dejado en el aire si la secretaria general de su formación, Cuca Gamarra, seguirá siendo portavoz parlamentaria en el Congreso. Según ha agregado, habrá una respuesta a esa cuestión cuando tengan tomada una "decisión definitiva".

Así se ha pronunciado Feijóo en una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press al ser preguntado expresamente si Cuca Gamarra va a seguir siendo portavoz del grupo parlamentario en el Congreso en esta legislatura, un puesto que en el último año y medio ha compatibilizado con su labor al frente de la Secretaría General del PP.

"Esa es una buena pregunta y tendrá usted la respuesta adecuada cuando tengamos la decisión definitiva", ha manifestado, para añadir que "de momento" se han comprometido a hacer los cambios cuando sepan si hay Gobierno en España.

En este punto, Feijóo ha advertido de que hay posibilidad de que el expresidente catalán Carles Puigdemont diga en el marco de las negociaciones con el Gobierno que "no es suficiente" y haya repetición electoral.

"Todavía tengo alguna posibilidad de que en España podamos elegir a un presidente del Gobierno que no nos mienta", ha exclamado, para añadir que si eso no ocurre "dentro de un mes como mucho" se sabrá cuáles son los cambios en el PP.

Así, ha explicado que "en cuanto haya nuevo Gobierno en España" harán "los ajustes que correspondan en el Congreso, en el Senado y en el partido" porque, en ese caso, empezarán "una nueva etapa". "Y en la nueva etapa tiene que haber ajustes, claro", ha aseverado, sin dar más detalles dado que los afectados por esos cambios no lo saben, según ha reconocido.

DESTACA LA "TRAZABILIDAD" DE JAVIER DE ANDRÉS

Por otra parte, Feijóo ha destacado la "trazabilidad" del diputado vasco del PP por Álava Javier de Andrés, que se perfila como sucesor de Carlos Iturgaiz al frente del PP vasco, cuyo congreso regional se convocará este mismo miércoles por la Junta Directiva del PP vasco.

Al ser preguntado expresamente si De Andrés será el candidato del PP a lehendakari en las próximas elecciones vascas, previstas para 2024, Feijóo ha indicado que si "los compañeros del País Vasco lo votan en el congreso", sí lo será. Según ha añadido, quedan "10 días" para que se puedan presentar otros aspirantes pero De Andrés es "un buen aspirante".

"Me gustan los políticos con trazabilidad y el señor Javier de Andrés la ha ganado. Ha sido diputado general de Álava y creo que es una persona que ha ganado elecciones", ha manifestado, para añadir que eso "cotiza al alza". Eso sí, ha dicho que él no le puede votar porque no es militante del PP vasco.