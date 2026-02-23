Feijóo insiste en la responsabilidad de Marlaska tras la querella al exDAO y dice que queda "por saber" si lo encubrió

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 18 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha insistido este lunes en la responsabilidad política del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras la querella por agresión sexual contra el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional José Ángel González, y ha señalado que queda "por saber" si lo encubrió.

En una entrevista en Onda Cero, que ha recogido Europa Press, Feijóo ha indicado que si Marlaska tenía "algún problema" con el DAO y no lo podía cesar, se "enterarán". Además, ha insinuado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no puede cesar al titular de Interior porque "es reo de la propia información" que tiene el ministro.

El presidente del PP ha subrayado que el exDAO "está llamado a declarar por haber violado presuntamente a una compañera utilizando su jerarquía". "El sanchismo es peligrosísimo para las mujeres honradamente y las mujeres tienen un problema muy grave con el sanchismo", ha enfatizado.

Al ser preguntado expresamente si el PP tiene la certeza de que Marlaska encubrió la violación del DAO a una subordinada, Feijóo ha respondido que Marlaska y el número uno de la Policía española les tendrán que "contar muchas cosas". "Y si no nos cuentan las descubriremos en el futuro próximo" ha avisado.

En este sentido, ha recalcado que el DAO de la Policía "no es una persona cualquiera" ni "un colaborador eventual" del ministro sino que le acompaño "desde el primer minuto" e incluso Marlaska hace una "ley especifica para él" para que "prosiga en su caro "después de haber superado la edad de jubilación".

Además, ha señalado que Marlaska "no hace absolutamente nada" en este tiempo, dado que la "presunta violación se produce 10 meses antes de la fecha en la que el DAO dimite" y "la querella presentada por la víctima se produce cinco semanas antes de que los medios de comunicación acreditasen esa denuncia por violación".

"Por tanto, por acción o por omisión, por culpa o por negligencia, el señor Marlaska es el responsable político de que el número uno de la Policía española esté acusado de violación de una comisaría, de una compañera", ha enfatizado, para avisar que "parece que puede haber más denuncias" en relación con el exDAO.

Preguntado de nuevo por esa acusación de encubrir un delito de violación que realizaron dirigentes del PP, Feijóo ha replicado: "Mire, si lo encubrió de forma culposa o negligente es lo que queda por conocer y por saber. Lo que está claro es que es incompatible el no asumir responsabilidades políticas con lo que ha pasado con la policía".

Feijóo ha aludido a los "antecedentes" de Marlaska porque es "el mismo ministro de los muertos en la bahía de Melilla" y "del desastre en materia de seguridad en la zona de Algeciras y en la Costa del Sol en el ámbito del narcotráfico". Además, ha subrayado que es juez y que lo que ha ocurrido durante su mandato "es incompatible con un juez".

SOBRE ZAPATERO: "MUCHAS VECES OCURRE LO QUE PARECE"

Sobre la citación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la comisión de investigación del Senado, Feijóo ha asegurado que "muchas veces ocurre lo que parece" y ha recalcado que se han enterado de que ha colaborado "por casi medio millón de euros por hacer unos papeles para asesorar a una empresa donde solamente hay un trabajador".

"Me da la sensación, salvo que lo aclare, de que puede ser lo que parece ser y es que el señor Zapatero es un intermediario, puede ser un comisionista y una persona clave para el régimen de Maduro para facilitar determinadas operaciones económicas mercantiles con Venezuela", ha enfatizado.