Feijóo lamenta la muerte de Lambán: "Un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar"

MADRID 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado "muchísimo" la muerte de Javier Lambán, al que ha definido como "un servidor, un socialista coherente y, sobre todo, un hombre de fiar".

"Para mí fue una gran suerte coincidir con él en el ejercicio de la política", ha escrito Feijóo en su cuenta de X.

En su mensaje el líder del PP ha destacado que "discutimos, coincidimos y pactamos, pero lo más importante es que fuimos amigos".

Lambán ha fallecido este viernes víctima del cáncer que padecía desde febrero de 2021. Su deceso ha tenido lugar en su localidad zaragozana natal, Ejea de los Caballeros.

Fue el propio Javier Lambán quien el 15 de febrero de 2021 hizo público que había sido diagnosticado un cáncer de colon y de forma inmediata comenzó un tratamiento en la sanidad pública.

Lambán fue presidente del Gobierno de Aragón entre 2015 y 2023, además de alcalde de su localidad natal y diputado en las Cortes de Aragón hasta la pasada legislatura. También presidió la diputación de Zaragoza, entre 1999 y 2011. Comenzó como senador en las Cortes Generales de España al inicio de la legislatura en 2023, cargo que dejó este mismo año, en enero de 2025.