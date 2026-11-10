Feijóo lamenta la muerte de un policía este martes tras explotar un artefacto en Oviedo: "Es desolador"

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, en una imagen de archivo - Javier Fernández - Europa Press

MADRID 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha lamentado este martes el suceso ocurrido en el barrio de Otero, en Oviedo, tras explotar un artefacto que ha dejado a un policía subsinspector de Guías Caninos fallecido y otro agente perteneciente a los TEDAX herido grave tras sufrir la amputación de una pierna. "Lo ocurrido en Oviedo es desolador", ha expresado.

Según ha explicado a los medios en el lugar del suceso el portavoz de la Policía Nacional, Pedro Aguado, a primera hora de la mañana de este martes se ha recibido una llamada "por un supuesto conflicto vecinal y se habían producido disparos". Una vez trasladados los agentes al lugar han atendido a una persona, una mujer que estaba herida por impactos de arma de fuego, que ha sido trasladada HUCA.

Posteriormente el presunto autor de los disparos que aún no ha sido localizado, habría dejado una mochila "con un lo que podía ser un posible artefacto explosivo en el rellano de la vivienda". Aguado ha trasladado que al sacar del inmueble la mochila y tras manipularla, se ha producido una explosión que ha provocado la muerte del policía.

A través de un mensaje en 'X', el líder 'popular' ha transmitido sus condolencias a la familia del agente fallecido y ha deseado "la mejor evolución" para el que ha resultado gravemente herido.

Asimismo, el dirigente del PP ha querido mostrar "todo el apoyo" para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Nos protegen por encima de sí mismos", ha apostillado Feijóo. Así, ha recordado que se trata de una profesión "de riesgo" y ha reivindicado su reconocimiento "todos los días", pero "hoy con más motivo".