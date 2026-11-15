Feijóo se lanza a seducir a votantes catalanes con un discurso centrado en inmigración, seguridad y buena gestión

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, durante un acto de precampaña del PP, en el Palau de Congressos de Catalunya, a 18 de octubre de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, está decidido a mejorar la representación de su partido en Cataluña, donde logró seis diputados en las generales de 2023, muy lejos de los 19 de los socialistas. Por eso, se ha propuesto conquistar al votante catalán con un discurso centrado en una inmigración "ordenada", calles seguras con penas más duras para los violentos, y buena gestión en temas cotidianos que afectan al ciudadano como los trenes.

Feijóo es consciente de que Cataluña es una plaza clave para llegar al Palacio de la Moncloa por ser la segunda comunidad autónoma que más escaños reparte en las generales (48 de 350), por detrás de Andalucía. Hace tres años y medio, el PP logró seis diputados --cinco en Barcelona y uno en Tarragona-- pero se quedó sin representación en Lleida y Girona.

En 'Génova' quieren revertir esa situación y se volcarán para conseguir esos escaños, algo que ven factible porque en 2023 el PP se quedó solo a unos 300 votos de lograr escaño en Girona y a unas 3.500 papeletas de obtenerlo en Lleida, según señalan a Europa Press fuentes 'populares'.

Así, Feijóo recalará este lunes en Lleida con el objetivo de que su candidato Roger Melero logre escaño en el Congreso. El PP ha multiplicado sus actos en esta provincia. Así, el pasado martes la visitó el secretario general del PP y director de campaña del partido, Miguel Tellado, y el lunes hizo lo propio el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo.

Como prueba de que el líder del PP da un papel central a Cataluña en su carrera hacia Moncloa, el pasado jueves decidió abrir la campaña en Badalona (Barcelona) junto al alcalde de la localidad y candidato al Congreso por Barcelona, Xavier García Albiol. Previamente acudió a Manresa para grabar el podcast 'The Wild Project' y después mantuvo en Girona una reunión con sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En su mitin en Badalona afirmó que quiere que esta comunidad sea "decisiva" en el cambio en España. "Yo no quiero una Cataluña espectadora ni ajena al cambio. Quiero una Cataluña protagonista en la reconstrucción de España", proclamó, para asegurar que quiere que vuelva a ser el "motor principal de la nación española".

A POR LOS VOTOS DE ALIANÇA CATALANA

Tanto el PP como Vox quieren aprovecharse de la decisión de Aliança Catalana de no concurrir a las generales del 29N. La formación de Silvia Orriols está disparada en las encuestas, en las que aparece como segunda fuerza por detrás de los socialistas.

Con ese objetivo, Feijóo ha apostado como cabeza de cartel en Barcelona por Albiol, baluarte del partido contra la inmigración irregular y con un mensaje contundente contra los 'okupas'. De hecho, le ha encargado ser ponente de la próxima Ley Antiokupación que llevará al Congreso si gobierna alegando que quiere que lo que "funciona en Badalona, pueda funcionar en España". "Es un alcalde que no se esconde, que da la cara", afirmó el líder del PP.

Además, el líder del PP blandirá la seguridad como otro de sus ejes de campaña en Cataluña, poniendo el foco en los disturbios que se produjeron hace dos semanas convocados en redes por el grupo digital Blocus y en los altercados que se produjeron el día de la huelga general, que acabaron con medio centenar de detenidos.

"Algunos quieren imponer una normalidad de la violencia y la extorsión como la que hemos visto en otros lugares de Europa. No se lo vamos a permitir", prometió el jueves en Badalona, un mensaje que será central en su campaña.

Precisamente, el jueves Feijóo mantuvo una reunión en Girona con sindicatos y asociaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad a los que prometió que, si llega al Palacio de la Moncloa, Policía y Guardia Civil serán reconocidas como profesión de riesgo y que endurecerá las penas contra los violentos.

El líder del PP también exhibirá su perfil gestor en su campaña en Cataluña y en sus visitas a esta comunidad hará hincapié en la situación del tren y del servicio de Rodalies. A su entender, estas elecciones "no van de ser más de izquierdas o de derechas" sino de "poner a funcionar España".

EN CONTRA DE LA FINANCIACIÓN SINGULAR DE CATALUÑA

El PP también ha redactado algunos compromisos electorales con la vista puesta en Cataluña. En su programa para las generales asegura que ninguna comunidad autónoma saldrá del régimen común ni tendrá una financiación singular como la pactada para Cataluña entre el Gobierno de Pedro Sánchez y ERC.

Feijóo ha criticado de forma reiterada la financiación singular para Cataluña acordada entre el Ejecutivo y los independentistas, haciendo hincapié en que el nuevo modelo debe negociarse de forma multilateral porque "lo que es de todos se decide entre todos".

"Ninguna de las comunidades que actualmente integran el régimen común saldrá de él ni habrá nuevos regímenes singulares negociados bilateralmente al margen de este sistema. Lo que es de todos se decidirá entre todos, en los foros multilaterales previstos para ello", reza textualmente en el programa electoral del PP.

DEROGAR LA LEY DE AMNISTÍA Y MÁS PRESENCIA DEL ESTADO EN CATALUÑA

En su programa, el PP también apuesta por derogar la Ley de Amnistía, pese a que es consciente de que ese paso solo tiene un valor simbólico y no efectos jurídicos. "Derogaremos la Ley de Amnistía y prohibiremos que el derecho de gracia se utilice como contraprestación política para formar o mantener un Gobierno", afirma.

Los 'populares' se comprometen además a auditar dónde ha desaparecido la Administración General del Estado y restablecer su presencia. "Actuaremos primero donde esa presencia se haya debilitado, con especial atención al País Vasco, Navarra y Cataluña", asegura, para añadir que cubrirán vacantes, incentivarán los destinos de difícil cobertura, rehabilitarán oficinas, comisarías y cuarteles y reforzarán delegaciones y subdelegaciones del Gobierno.

Asimismo, el PP promete por escrito a defender la unidad de España y el orden constitucional. "Recuperaremos en el Código Penal el delito de sedición, adaptado a la legislación contemporánea, y el de convocatoria de referéndum ilegal", afirma, para añadir que las ideas pueden defenderse democráticamente, pero "ningún proyecto político está por encima de la ley".