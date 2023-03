Feijóo llama "amnésico" a Escrivá porque hace tres años defendía en pensiones lo mismo que la Airef y el PP

754427.1.260.149.20230327100928 (I-D) El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, a s u llegada a un desayuno informativo de la tribuna Fórum Europa, en el Hotel Manda - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado "amnésico" al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, porque hace tres años cuando estaba al frente de la Autoridad Fiscal Independiente defendía en materia de pensiones lo mismo que dice ahora el Partido Popular, el Banco de España y la propia Airef. Además, ha recalcado que el propio Ejecutivo "en el fondo lo reconoce" al aplazar este debate al 2025.

Feijóo ha afirmado que la reforma de las pensiones se ha realizado sin "transparencia" ni "consenso", "castiga a los trabajadores" y "penaliza el crecimiento y la creación de empleo". Es más, ha dicho que supone "una hipoteca para las nuevas generaciones de españoles y no garantiza la sostenibilidad a largo plazo".

"Esto no lo he dicho yo, que también, sino que también lo han dicho el Banco de España y la Airef", ha resaltado, para subrayar que lo ha verbalizado también el propio ministro Escrivá cuando estaba al frente de la Autoridad Independiente.

En la presentación de la conferencia del presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, organizada por Fórum Europa, Feijóo ha recordado que Escrivá hace tres años decía textualmente que las cotizaciones sociales son "relativamente altas" y "cualquier modificación no debería implicar incremento de las cotizaciones".

"Quizás el señor Escrivá es realmente irresponsable, frívolo, insolvente y falto de patriotismo, que es como nos calificó él hace unos días por decir lo mismo que decía él siendo director de de la Airef", ha declarado.

"UNA SEUDOREFORMA DE LAS PENSIONES"

Feijóo ha asegurado que ahora solo queda que esto "lo reconozca el Gobierno" y ha dicho que "en el fondo también lo reconoce" y "prueba de ello es que el texto dice que la reforma habrá de esperar al 2025" y "volver a retomar el equilibrio de las pensiones". "No estamos pues ante una reforma de las pensiones sino ante una seudoreforma ante las elecciones", ha manifestado.

De la misma manera, ha criticado que por decir que la reforma de las pensiones se ha realizado sin consenso y no garantiza la sostenibilidad a largo plazo significa, según el Gobierno, que el PP "quiere que los mayores se queden sin pensiones", algo que, a su entender, evidencia que se "manipulan" sus palabras.

Además se ha reafirmado en sus declaraciones de este fin de semana ante un acto con la comunidad hispana cuando afirmó sentirse orgulloso de no rendir pleitesía a "gobernantes autócratas" y ha acusado al Gobierno de "manipular" sus palabras, algo que, a su entender, obedece a que está "muy nervioso" y hará "lo que sea necesario para mantenerse en el poder llegando a niveles nunca vistos en democracia".

"Es inaudito e inédito en nuestra historia y entorno europeo un Gobierno que ataque de la forma en que lo está haciendo a la oposición democrática de España", ha proclamado, para quejarse de haber sido el foco de los "ataques" del Ejecutivo en todos los actos y ruedas del Consejo de Ministros.

ACUSA AL GOBIERNO DE "MANIPULAR" SUS PALABRAS

A su entender, el último paso de esa "deriva" es "manipular" sus palabras y "generar fake news" para tratar de "silenciar" las críticas de la oposición. Según ha explicado, el Gobierno "pretende" que sus críticas se conviertan en críticas a la Cumbre Iberoamericana

"No tengan ninguna duda que apoyamos por supuesto ésta y todas las cumbres iberoamericanas y, en consecuencia la presencia del Gobierno de España y del jefe del Estado, su majestad el Rey", ha manifestado, para aclarar que lo que el PP no va a respaldar es que en los últimos cuatro o cinco años en España "se rinda pleitesía a regímenes autócratas" con los que "lamentablemente algunos parece que están más cómodos" tanto "por miembros del Gobierno como por dirigentes y exdirigentes del PSOE y Podemos".

Según Feijóo, lo que ha ocurrido con sus palabras sobre las pensiones y sobre la Cumbre Iberomericana son los dos "últimos ejemplos" de un Gobierno que "ha decidido usar todas las herramientas posibles, legítimas y no legítimas para atacar a la oposición".

El jefe de la oposición ha garantizado que va a seguir denunciando "las cosas que están mal" y "manteniendo el espíritu crítico y configurando una alternativa al Gobierno". Además, ha subrayado que la oposición es un "elemento básico y esencial de los regímenes democráticos".

Feijóo ha insistido en que es "inédito e inaudito lo que está haciendo el Gobierno contra la oposición, más propio de regímenes totalitarios que de democráticos". A su entender, se trata de una "línea deriva autoritaria" y "asalto y control de las instituciones" que "pone en riesgo las bases de la democracia". "Me temo que será así hasta las elecciones generales", ha pronosticado.

COSPEDAL ARROPA A PACO NÚÑEZ

Finalmente, ha elogiado la labor que está realizando en Castilla-La Mancha Paco Núñez, que en este desayuno ha estado arropada por la exsecretaria general del PP y expresidenta de la región, María Dolores de Cospedal.

Feijóo ha dicho que los ciudadanos se pronunciarán "claramente" el 28 de mayo en las urnas en un "cambio que será imparable" en esta región y "preludio del cambio en España, que cada vez desean más españoles". "El camino no será fácil y está claro que pondrán todos los obstáculos pero no nos van a amedrentar, cumpliremos con nuestra obligación, no solo de hacer oposición sino de presentar nuestra alternativa", ha concluido.