Feijóo llama a la movilización del PP porque "no hay nada hecho" en Andalucía y celebrar antes es una "trampa"

1085151.1.260.149.20260507212013 El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su visita a la provincia de Cádiz con motivo de la campaña andaluza por las elecciones del 17 de mayo. - PARTIDO POPULAR

Presenta a Moreno como candidato "fiable y decente" que cumple y pide una mayoría porque el "lío no soluciona ningún problema"

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha llamado este jueves a la movilización del partido para "pelear cada voto" ante las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo porque "no hay nada hecho". Además, ha pedido "no celebrar" antes de tiempo porque "es una trampa" de los rivales políticos.

"No se puede celebrar nada antes de tiempo, aquí se viene a ganar y a votar el 17 de mayo, no os olvidéis. No celebréis nada antes de tiempo, es una trampa de nuestros adversarios", ha resaltado en un mitin en el Puerto de Santa María (Cádiz) en el que también han intervenido el cabeza de lista por la provincia de Cádiz y consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, y el presidente del PP local, Germán Beardo.

Feijóo ha pedido el voto para Juanma Moreno porque "es un presidente serio, fiable y decente", contraponiendo su gestión a la del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez. "Cuando se cumple hay confianza y por eso Juanma Moreno es la confianza para Andalucía", ha proclamado, cosechando un aplauso de los asistentes.

EL BALANCE DE MORENO "ES INCONTESTABLE" Y EL DEL PSOE "INCONFESABLE"

El líder del PP ha señalado que el "balance de Juanma es incontestable" mientras que "el balance del PSOE en Andalucía y en España es inconfesable". "Esa es la diferencia entre uno y otro", ha exclamado.

Feijóo ha dicho estar convencido de que, incluso aquellos que no votaron a Moreno hace cuatro años, "reconocen que mayoritariamente cumplió". "Y eso en la política de hoy vale muchísimo, porque lamentablemente la mayoría de los españoles no creen lo que dicen los políticos", ha apostillado.

Tras asegurar que el PP no gobierna "en contra de nadie" sino para todos, ha pedido una mayoría absoluta para Moreno con el fin de que no dependa de Vox. "Al que está dudando, podemos decirle que dudar es legítimo pero que el lío no soluciona ningún problema. Y al que está enfadado podemos decirle que ponga el enfado a trabajar y a mejorar Andalucía. Y al que piensa que todo está decidido hay que decirle claramente 'no', lo decides tú en el momento", ha enfatizado.

El presidente del PP ha criticado que el PSOE hable en la campaña andaluza de la sanidad pública cuando el jefe del Ejecutivo ha nombrado a "cinco ministros" de Sanidad en siete años. "No les ha dado tiempo ni saber dónde está su despacho", ha exclamado, para añadir que eso es una muestra de "la decadencia y la degradación" del Sistema Nacional de Salud.

"DEBERÍAN ESTAR ABOCHORNADOS POR LO QUE HAN HECHO"

Feijóo ha censurado que en el PSOE presuman de ser "ejemplares" cuando se dedican "a tapar sus vergüenzas". Según ha dicho, levantan "el dedo para dar lecciones cuando en realidad deberían de estar abochornados por lo que han hecho" porque "la política consiste en respetar a la gente" y "tomársela en serio", dado que "un voto no es un cheque en blanco" sino "un préstamo que dura cuatro años".

A renglón seguido, ha aludido a los casos de presunta corrupción que afectan al PSOE. "El que negociaba investiduras con dinero de todos era Santos Cerdán; el que manejó más presupuesto era Ábalos, y la que tenía que vigilarlo todo desde Hacienda es ahora la candidata del PSOE en Andalucía", ha afirmado, para recalcar que todos ellos tenían en común que los nombró Pedro Sánchez.

Feijóo ha subrayado que el próximo 17 de mayo esta comunidad tiene la oportunidad de mandar el mensaje a toda España de que "se puede y se tiene que gobernar de otra manera. "Pues el 17 de mayo, ni ERE, ni Ábalos, ni Cerdán, ni María Jesús Montero ni Sánchez. El 17 de mayo, Andalucía", ha finalizado.



