Feijóo no tiene previsto reunirse con Milei y reprocha a Sánchez "usar la política exterior para mantener la coalición"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un Desayuno Informativo de Europa Press, en el Casino de Madrid, a 3 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que no tiene previsto reunirse con el presidente de Argentina, Javier Milei, en su nueva visita a España por la Cumbre Iberoamericana. Sin embargo, ha reprochado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "utilizar la política exterior para mantener la coalición electoral".

"El señor Milei puede venir a una cumbre que está presidiéndola el jefe del Estado, por tanto, entiendo que los mandatarios que vienen sean mandatarios que respetan al jefe de Estado de nuestro país y que respetan a nuestro país", ha trasladado este martes Feijóo en un desayuno informativo organizado por Europa Press.

Así se ha expresado ante la inminente visita a Madrid de Milei, con motivo de la XXX Cumbre Iberoamericana que comienza este miércoles, y después de que durante su última estancia en España, el presidente argentino lanzara graves insultos contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, llamándole "dictador", entre otros agravios.

Unas críticas a las que Sánchez replicó recurriendo a una canción de una artista argentina enfrentada con Milei que le parodia como "fanático". "Aprovechando que voy en el coche, camino de Burgos, para escuchar este temazo argentino. ¡Me encanta!", escribió el líder del Ejecutivo en un mensaje en 'X'.

Ante ello, Feijóo ha reprochado a Sánchez que utilice la política exterior para "mantener la coalición electoral" y para "mejorar su posición partidista". "Este es el problema de la política exterior de España, que no se ha hecho política exterior y no se han defendido los intereses del país", ha lamentado, avisando de que "no puede seguir ocurriendo".

"Si el señor Milei viene a un mitin que le invita un partido y me critica y yo soy el presidente del Gobierno, ni se me ocurriría romper relaciones diplomáticas con Argentina. ¿Pero cómo puedo llevar yo mis temas partidistas o personales a las relaciones exteriores?", ha espetado.

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Preguntado por si cree que la presencia de Milei en España perjudica al Partido Popular y favorece a la izquierda, Feijóo ha respondido que él no hace "cálculos electorales sobre presidentes legítimamente elegidos en los países hermanos". Así, ha remarcado que quiere "mucho" a Argentina, un país al que ha ido "muchas veces" y al que considera "un país hermano".

Con todo, ha asegurado que lo que el Gobierno "está intentando" es que la presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, "no venga" a España. "Yo lo comprendo, aunque lo que están diciendo es que es ella la que no quiere venir, no se lo crea", ha alertado el líder de la oposición.

La mandataria venezolana, sobre la que pesan sanciones de la Unión Europea, no acudirá a la Cumbre, aunque según ha admitido el Ejecutivo, dichas sanciones se podrían haber levantado para permitir su presencia en España. No obstante, consideran que también ha pesado el contexto interno y una situación política delicada tras la salida de Nicolás Maduro a principios de año, capturado por soldados estadounidenses.