Feijóo pide mando único en Ceuta, retorno o expulsión de migrantes, y "reciprocidad" en la relación con Marruecos

1111532.1.260.149.20260819185409 El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d), a 19 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - PARTIDO POPULAR

CEUTA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado siete "soluciones imprescindibles" para afrontar la crisis migratoria de Ceuta; entre ellas, un mando único en la ciudad autónoma, así como el regreso voluntario o la expulsión de "todos los que han entrado ilegalmente", y la "reciprocidad" en las relaciones con Marruecos.

"Un mando único ya; el regreso voluntario o la expulsión de todos los que han entrado ilegalmente; el respeto y la reciprocidad en las relaciones con Marruecos; usar todos los medios; garantizar la inviolabilidad de la frontera con infraestructuras, medios humanos, tecnología y reformas legales; el reconocimiento europeo de Ceuta; y un plan de reactivación de la economía", ha enumerado Feijóo.

Así se ha expresado este miércoles en una rueda de prensa desde la ciudad autónoma, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, donde ha instado a implementar dichas propuestas de forma "urgente"; avisando de que, en el caso de que el Gobierno las desatienda, él mismo asumiría el compromiso de aplicarlas si obtiene "la confianza de los ciudadanos para gobernar España".

ACUSA AL GOBIERNO DE TRATAR LA CRISIS COMO "UN EPISODIO DE VERANO"

El líder de la oposición ha cargado así contra el Gobierno por, a su juicio, tratar la crisis migratoria de Ceuta como "un simple episodio de verano"; denunciando que, veinte días después, los ceutíes sigan "sufriendo el abandono" del Ejecutivo central.

"Cuesta creerlo, incluso cuesta verbalizarlo, pero una ciudad española ha sido invadida en pleno 2026 y los máximos responsables de dar respuesta a algo así pretenden tratarlo como un simple episodio de verano, despachándolo por redes sociales, por videoconferencia o recomendando playas, música y libros en redes sociales", ha criticado.

Feijóo ha reprochado que Ceuta vaya a cumplir tres semanas "escuchando que todo está bajo control, sin soluciones efectivas y sin una sola explicación de qué es lo que ha pasado": "Todavía hoy no sabemos exactamente por qué ha pasado".

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