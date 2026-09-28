Feijóo pide al PP "no confiarse", "darlo todo" y "pelear cada voto": "Nos vamos a enfrentar a políticos capaces de todo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, junto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, durante la Junta Directiva Nacional del PP, a 28 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes a la plana mayor de su partido "no confiarse", "darlo todo juntos" y "pelear cada voto" ante la cascada de elecciones que se celebrarán en 2027, ya que, según ha dicho, van a enfrentarse a políticos "capaces de todo".

"No podemos confiarnos. Os pido trabajar cada día, pelear cada voto, ganarnos la confianza de una mayoría de españoles y demostrar que la merecemos", ha asegurado Feijóo en la reunión de la Junta Directiva Nacional del PP, donde se ha dado luz verde a una veintena de congresos autonómicos y provinciales para actualizar y fortalecer equipos con la vista puesta en los comicios del año próximo.

Feijóo ha cargado duramente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez porque "nunca han sido un Gobierno al uso". "De furgonetas destino a paradores a pisos para amigas, de joyas a cloacas, de saunas a cátedras, de negocios con dictaduras a encargos a clanes para eliminar a una jueza que les molesta. Si esto no es la mafia, ¿qué es?", se ha preguntado.

Por eso, y dado que las encuestas coinciden en que puede haber una mayoría de PP y Vox en las próximas generales, Feijóo ha recomendado al Gobierno que no se atreva "a agitar el miedo" porque, a su juicio, "nada da más miedo que cuatro años más" de Pedro Sánchez. "Si acaso, esto es lo único bueno, que ya sabemos lo que ahora dirán para intentar lavar sus vergüenzas. ¿Qué están diciendo ahora? Cuidado que viene el PP. Pues sí, que tengan cuidado porque viene el PP", ha enfatizado.

"TODO SE VA A SABER Y TODO SE VA A LIMPIAR"

En este punto, ha garantizado que si llega a Moncloa "todo lo que han hecho se va a saber, todo se va a limpiar y todo va a tener consecuencias". "No me va a temblar el pulso, porque tengo la determinación de darle a España el cambio que necesita. Esa es la única razón por la que vine y por la que sigo aquí", ha manifestado.

En este punto, ha señalado que, después de más de tres décadas ejerciendo, él necesita aclarar que no tiene "amo". Así, ha dicho que a estas alturas de su vida solo le mueve una cosa: servir a España.

Eso sí, ha pedido ayuda a los suyos para poder gobernar el país. "Para llegar, os necesito", ha dicho, para agregar que en unas elecciones "siempre hay incertidumbre" y tienen que estar "a la altura".

"No sé si os examinaréis primero vosotros o yo, pero da igual. Tenemos que darlo todo juntos. Y yo el primero", ha manifestado, para subrayar que "un buen presidente no pide para sí lo que no está dispuesto a dar para sus compañeros".

"MEJOR PREPARADOS" QUE HACE CUATRO AÑOS

Según Feijóo, tienen por delante "una gran oportunidad y un gran deber" y están "mejor preparados" que hace cuatro años. Además, ha asegurado que "hay una mayoría que quiere un cambio" pero no pueden dar "nada por ganado" porque "nadie" les "va a regalar nada". "Y no vamos a enfrentar a políticos capaces de todo. Por tanto, no os confiéis", ha demandado a los suyos.

En este punto, el presidente del Partido Popular ha pedido a la plana mayor del PP reunida en la Junta Directiva Nacional "trabajar cada día, pelear cada voto" y ganarse "la confianza de una mayoría de españoles".

"El cambio no se espera. El cambio se busca, se trabaja y se conquista. Vamos a darle a España el cambio que pide, que merece y que necesita. Y para eso, para ese cambio, cuento con todos vosotros", ha aseverado.

LA JUNTA DIRECTIVA DA LUZ VERDE A 21 CONGRESOS DEL PP

Feijóo ha indicado que en la Junta Directiva han fijado 21 congresos, cinco autonómicos y dieciséis provinciales e insulares con el objetivo de "poner los equipos a punto" ante las próximas elecciones.

En concreto, se han ratificado los cónclaves autonómicos de Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Cantabria y Canarias. Todas ellas --menos Galicia-- afrontan el próximo 23 de mayo elecciones autonómicas y están gobernadas en este momento por el Partido Popular.

Además, se ha dado luz verde a los congresos provinciales de las ocho provincias de Andalucía, de las cuatro de Cataluña y de las tres del País Vasco, han añadido las mismas fuentes. Estas tres CCAA se enfrentarán a elecciones municipales en mayo del año que viene pero no a autonómicas.

La Junta Directiva del PP también ha activado una comisión gestora en Navarra tras la renuncia del que fuera su presidente asta ahora, Javier García, El encargado de dirigir esa gestora será el diputado Sergio Sayas, hoy presente en la reunión de este órgano.

CONCENTRACIÓN DE CONGRESOS EN UN MES

Fuentes del PP han explicado que todos estos cónclaves tienen como objetivo la actualización de equipos pensando en los próximos procesos electorales. Principalmente, las municipales de mayo del año que viene y que vinculan al partido en todo el territorio nacional, según han subrayado.

Esta veintena procesos internos se celebrarán entre finales de octubre y finales de noviembre. "Serán treinta días de actividad orgánica frenética con el objetivo de llegar más fuertes a los desafíos electorales que tendrá que afrontar el partido en los próximos meses", han indicado a Europa Press las mismas fuentes.