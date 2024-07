Feijóo pide a Sánchez redactar su carta de dimisión tras citarle el juez, siguiendo el mismo consejo que dio a Rajoy

MADRID, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este lunes al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que redacte su "definitiva carta" de dimisión y siga así los consejos que el mismo daba al expresidente Mariano Rajoy en 2017 tras ser citado en sede judicial. Además, ha recordado al presidente del Gobierno que en su declaración como testigo "tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado".

Así se ha pronunciado en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, tras conocer la decisión del juez que investiga a Begoña Gómez de citar a Sánchez a declarar en calidad de testigo el próximo 30 de julio a las 11.00 horas. El juez Juan Carlos Peinado se desplazará a Moncloa para el trámite.

Feijóo ha criticado que el Gobierno busque "huir de toda explicación en lugar de rendir cuentas", pretendiendo además que "los ciudadanos rindan pleitesía". "Pues no. Una ciudadana o un ciudadano imputado tiene el derecho a no dar explicaciones. Pero un Gobierno no", ha proclamado, para añadir que el Ejecutivo "debe de dar explicaciones a los ciudadanos siempre" y "más aún cuando estamos hablando de presuntas actuaciones de corrupción que llegan al Palacio de la Moncloa".

El presidente de PP ha asegurado que "es realmente lamentable que la primera vez" que vayan a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al Palacio de la Moncloa tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar".

"Recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado", ha exclamado, para lamentar la "imagen de país" con un presidente declarando ante el juez para "hablar de la presunta corrupción de su mujer".

COMPARATIVA CON BIDEN

Dicho esto, ha recordado lo que decía Sánchez en 2017 cuando Mariano Rajoy fue citado en el juicio por el caso Gürtel, asegurando entonces que solo le quedaba "una salida honorable", la de presentar su dimisión ante el rey para no "arrastrar a España en su caída". "Pues en nombre del partido mayoritario de España le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta", ha demandado Feijóo a Sánchez.

Además, y después de que el presidente de EEUU, Joe Biden, haya anunciado que renuncia a la carrera presidencial, Feijóo ha señalado que su decisión confirma "que hay políticos que ponen a su partido y a su país por encima de las preferencias personales". "Cuánto daríamos de que esto ocurriese en España", ha exclamado.

