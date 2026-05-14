Feijóo pide a votantes socialistas apoyar a Moreno para que "haya un cambio en el PSOE" y acabe el "sanchismo"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un acto público de campaña.A 14 de mayo de 2026, en Bailén, Jaén (Andalucía, España). - C.G. - Europa Press

BAILÉN (JAÉN), 14 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido este jueves una "gran movilización" para ganar con "contundencia" en las elecciones andaluzas, de forma que el candidato 'popular' Juanma Moreno no tenga que estar sometido al "lío" y al "bloqueo". Dicho esto, se ha dirigido a electores socialistas para que también le den su confianza y haya "un cambio en el PSOE" que acabe con el "sanchismo".

"Mucha gente del PSOE está valorando quedarse en casa, yo le digo no te quedes en casa. La única forma de cambiar a los que han ocupado, a los que han expropiado el Partido Socialista es votar a Juanma Moreno para que haya un cambio también en el PSOE y vuelvan otra vez a hacer una política de Estado y no una política sanchista", ha asegurado.

Así lo ha asegurado en un mitin en Bailén y no en Andújar, como estaba anunciado, dado que el Ayuntamiento de este municipio ha decretado dos días de luto oficial por la muerte de dos vecinos en un accidente de tráfico. Previamente, ha visitado Baeza y Linares y acabará la jornada en La Carolina.

"EL LÍO HAY QUE MONTÁRSELO AL PSOE, QUE SE LO MERECE"

Feijóo ha pedido el voto para Moreno porque representa "estabilidad", "gestión" y "limpieza", avisando que "menos Juanma es más lío". "El lío hay que montárselo al PSOE, que se lo merece, pero no a Andalucía. No le montéis un lío a Andalucía que no se lo merece", ha manifestado.

Aunque ha dicho que el PP-A está haciendo una "gran campaña", ha pedido no confiarse y ha llamado a una "gran movilización" para lograr en las urnas una victoria "contundente". A su entender, esta región no puede "pararse" y no puede "distraerse".

El líder del PP ha denunciado la campaña del PSOE, al que ha acusado de hacer "trampas". "Nosotros estamos a otra cosa. Nosotros no estamos a hacer trampas, entre otras cosas, porque hemos de reconocer que en hacer trampas nos gana y nos barre el Partido Socialista. Ahora bien, a gobernar, a cumplir, a servir y a que esta tierra avance, ahí no nos gana nadie", ha proclamado.

En su discurso, ha cargado duramente contra la exvicepresidenta del Gobierno y candidata socialista, María Jesús Montero, denunciando "la soberbia" con la que ha tratado a la Guardia Civil. A su entender, han insultado a la Guardia Civil y han insultado a los andaluces.

Además, ha criticado que se guarde el acta de diputada en Madrid para volver al día siguiente de las elecciones. "Yo os animo a darle un resultado que la haga volver", ha pedido Feijóo ante un público entregado.

((HABRÁ AMPLIACIÓN))

