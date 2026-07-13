Feijóo prepara bilaterales en el foro del PPE contra los populismos que reunirá a partidos de Europa e Iberoamérica

El presidente del PP, Alberto Nuñez Feijóo, clausura el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del PP, a 11 de julio de 2026, en Valladolid, Castilla y León (España). - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press

MADRID, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ejercerá de anfitrión en el foro Libertas ha organizado en Madrid el Partido Popular Europeo (PPE) bajo el propósito de defender la democracia y lucha contra el populismo, un foro que reunirá a más de 60 partidos de 42 países de Europa e Iberoamérica. Además, el jefe de la oposición mantendrá varios encuentros bilaterales, si bien el partido aún no ha ofrecido detalles concretos.

En este encuentro, que se extenderá miércoles y jueves, participarán el primer ministro de Portugal, Luis Montenegro, la líder de la oposición venezolana María Corina Machado; el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, o la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori (esta última online), entre otros.

Esta primera edición del 'Libertas Forum' se enmarca en las celebraciones del 50 aniversario del Partido Popular Europeo, una fecha clave para "reivindicar la contribución decisiva" de los populares europeos "a la construcción de la Unión Europea y a la consolidación de un modelo político basado en la libertad y la dignidad que hoy es un referente político para todas las democracias del mundo", según ha señalado la formación en un comunicado.

En una rueda de prensa en la sede del PP, el portavoz nacional del partido, Borja Sémper, ha indicado que esta cita se centrará en "abordar la defensa de la democracia, el Estado de derecho y las libertades fundamentales frente al avance de los populismos y de las autocracias".

"No es una reunión internacional, es una declaración de principios", ha enfatizado Sémper, para añadir que España debe volver a ser un puente entre Europa e Iberoamérica y una referencia para todos aquellos que defienden la democracia frente al autoritarismo".

Feijóo tiene previsto aprovechar este foro del PPE, en el que ejerce de anfitrión, para mantener diversas reuniones bilaterales si bien fuentes de su equipo no han dado por el momento detalles alegando que se están cerrando.

VIAJE DE FEIJÓO A CANARIAS

Además, el PP ha adelantado que Núñez Feijóo viajará este jueves y viernes a Canarias, donde participará en sendos actos de partido para presentar a candidatos. Está previsto que el jueves esté en Las Palmas y el viernes en Tenerife, según fuentes de la formación.

Y el sábado, Feijóo reunirá en Santiago de Compostela a todos los candidatos del PP a las alcaldías de las capitales de provincia de cara a las próximas elecciones municipales. "El Partido Popular está preparando el cambio con tiempo, con equipos y con los mejores", ha afirmado Sémper.

Pese a que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha dicho de forma reiterada que agotará la legislatura, el PP de Feijóo quiere tener preparados los equipos y movilizado a todo el partido por si hay adelanto electoral.

Por lo pronto, los candidatos a alcaldes de capitales de provincia se reunirán en Galicia este fin de semana y en el caso de las CCAA que celebran elecciones autonómicas el próximo año, los candidatos a la Presidencia no serán proclamados "antes del verano", según han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.