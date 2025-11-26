Feijóo presenta este miércoles el último libro de Rajoy con sus mejores frases y reflexiones de su trayectoria política

El expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (i) y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo (d), en el Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, a 19 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, presentará este miércoles en Madrid el nuevo libro del expresidente Mariano Rajoy 'El arte de gobernar. Los secretos y fundamentos humanos de la sabiduría política' (Almuzara) con sus mejores frases y reflexiones tras su dilatada trayectoria política.

En ese acto de presentación el exjefe del Ejecutivo estará acompañado también por el exministro de Trabajo y cofundador de Almuzara, Manuel Pimentel, y por el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Benigno Pendás.

Después de cuatro décadas dedicadas a la política --como diputado, miembro del Consejo de Ministros y presidente del Gobierno--, Mariano Rajoy comparte en esta obra "los aprendizajes que la realidad le ha enseñado en el ejercicio del poder, una síntesis de sus convicciones más profundas", según la editorial.

El libro de Rajoy recoge una colección de principios concisos y directos sobre los aspectos humanos del gobierno, los pilares de la democracia y los desafíos del mundo contemporáneo, sin olvidar asuntos como el respeto a las instituciones o la amenaza del populismo, que ve una "amenaza real para las democracias". También incluye algunos apuntes sobre la situación en Iberoamérica y el futuro de Europa.

"LA QUIEBRA" O "EL LLAMADO DERECHO A DECIDIR"

El expresidente también alude a la política económica durante su mandato tras los "errores" cometidos por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que, según dice, "estuvieron a punto" de llevar a España "a la quiebra".

Además, llama la atención a los lectores sobre el llamado derecho a decidir que, según Rajoy, "consiste en liquidar la soberanía nacional y arrebatar al conjunto de los españoles la capacidad de determinar qué quieren que sea España".

"De hecho, el Consejo de Europa afirmó que lo ocurrido en Cataluña fue un golpe de Estado. Lamentablemente, el actual Gobierno de España se ha entregado a quienes lo perpetraron", afirma el exjefe del Ejecutivo.

"AQUÍ NO ENCONTRARÁN LECCIONES DE NADA"

Según el expresidente, "la política, por dura que sea en ocasiones, merece la pena". "Un político es un ciudadano que se dedica a los intereses públicos y que toma decisiones para organizar todo lo que afecte a los mismos. Es alguien que sirve a una comunidad y trabaja para mejorar la vida de la gente", asegura.

Rajoy explica en el libro que la forma más útil de trasmitir sus experiencias y pensamientos era recurrir a sus propios actos. "No he pretendido hacer elevadas ni profundas reflexiones, no era ese mi objetivo. Tan solo he intentado expresar con la mayor claridad cómo he visto, y veo, algunas cuestiones públicas", afirma.

El expresidente indica que no pretende "repartir consejos o instrucciones a nadie". "Aquí no encontrarán lecciones de nada, nunca ha sido mi intención; menos a estas alturas de mi vida. Solo quise decir lo que pienso sobre cosas de las que normalmente se habla y se opina poco, pero que tienen trascendencia, y defender mi personal manera de ver mi país y de entender la política", añade.

ALGUNAS FRASES DE RAJOY EN EL LIBRO

El libro recoge algunas frases que definen la personalidad de Rajoy: "A veces no tomar una decisión, es una manera de tomarla"; "Lo único serio es ser serio"; "No insultes. Es el recurso de los mediocres"; "El humor relaja a las fieras. Es mejor y más eficaz que la agresividad"; "Promete poco. Si lo haces, cumple".

En esas reflexiones, Rajoy también asegura: "En política es muy importante darse cuenta de cuándo sobras y actuar en consecuencia. Conviene, cuando toca, resignarse a la jubilación"; "un Gobierno extremista no se le gana con más extrememismo. Con eso solo se consigue dividir aún más a la gente. Se la gana con moderación, seriedad y generando confianza".

OTROS LIBROS DE RAJOY

En diciembre de 2021, el expresidente del Gobierno publicó 'Política para adultos' (Plaza & Janés), una propuesta para "recuperar los valores de la madurez", según anunció él mismo en su cuenta de Twitter.

Un par de años antes, el 4 de diciembre de 2019, Rajoy presentó 'Una España mejor (Plaza & Janés), en el que repasa su etapa al frente del Ejecutivo y su visión sobre los acontecimientos que marcaron la política española, como la moción de censura impulsada por Pedro Sánchez que le desalojó del Palacio de la Moncloa.

En septiembre de 2011, antes de llegar al Palacio de la Moncloa, relató sus memorias personales y profesionales en el libro 'En Confianza', que publicó la editorial Plantea. "Quiero exponer cuáles son mis ideas sobre el presente y el futuro de España, las líneas fundamentales de una alternativa necesaria, cómo salir de la situación actual y definir nuestro futuro", aseguraba en la obra.

En enero de este año, Rajoy asistió al acto de presentación de un libro con sus mejores discursos parlamentarios, editado por la Cámara Baja, en el que estuvo acompañado por la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol.