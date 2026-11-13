Feijóo promete a los jóvenes rebajas fiscales en el primer sueldo, incentivos como autónomos y guarderías gratis

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, durante un mitin del Partido Popular con jóvenes, a 13 de noviembre de 2026, en Madrid (España). El encuentro se enmarca bajo el lema ‘Reconstrucción Nacional en Madrid’ y forma parte del inicio ofi- Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este viernes a los jóvenes que si el PP llega a Moncloa impulsará rebajas fiscales en el primer suelo, incentivos si quieren montar un negocio como autónomo, ayudas fiscales por hijo y guarderías gratis de 0 a 3 años cofinanciadas entre el Estado y las comunidades autónomas.

"No os voy a fallar, votad con ganas al PP", ha proclamado Feijóo en un acto en el madrileño barrio de Tetuán con jóvenes del PP, en el que también han participado también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el presidente de Nuevas Generaciones y candidato al Congreso en la lista de Madrid, Ignacio Dancausa.

Feijóo, que se ha volcado en atraer al voto joven --sobre todo en redes sociales-- pese a que ha reconocido que él es un "boomer", ha pedido que "nadie se resigne a lo malo conocido" ni se deje vencer "por el miedo y mentiras" que, a su juicio, intentarán "colar" en esta campaña electoral. "Quién os ha defraudado es el Gobierno y por eso el 29 de noviembre hay que cambiar el Gobierno", ha resaltado.

EL PRIMER AÑO DE SUELDO NO SE PAGARÁ IRPF

Con ese objetivo, ha planteado una batería de medidas para los jóvenes, empezando por el primer sueldo. "El primer año no pagaréis el IRPF. Quiero deciros que tendréis una deducción del 75% el segundo, del 50% el tercer año y del 25% el cuarto año", ha afirmado, subrayando que esta medida les permitirá ahorrar.

También ha prometido ayudar a los jóvenes si quieren montar su negocio y emprender. Así, ha dicho que si son autónomos no pagarán la cuota de la Seguridad Social durante su primer año y se bonificarán las cotizaciones a la Seguridad Social durante el primer año si contratan a un trabajador. A su entender, en España "tiene que valer la pena trabajar".

Y si quieren formar una familia, ha prometido ayudas fiscales por hijo que lleguen puntualmente cada mes, facilitar la adaptación de los horarios laborales para cuidado de hijos, y extender a toda España las escuelas infantiles gratuitas de 0 a 3 años cofinanciadas entre el Estado y las CCAA.

"NO VENGO A REGALAR NADA, VENGO A QUITAROS OBSTÁCULOS"

Feijóo se ha comprometido en devolver a los jóvenes la ilusión, la esperanza, la prosperidad y la confianza en el futuro porque, según ha dicho, "nadie merece más" que ellos la reconstrucción nacional de España y "nadie necesita más" que ellos que el cambio llegue por fin el 29 de noviembre.

"No vengo a regalar nada, vengo a quitaros obstáculos", ha dicho Feijóo a los jóvenes, para añadir que él no cree en "los regalos financiados con el dinero de la gente" sino que cree en "el esfuerzo".

Feijóo ha centrado sus críticas en el Gobierno de Pedro Sánchez. "Ellos han promovido una juventud que se rinda. Yo reconoceré el esfuerzo de los jóvenes. Lo diré todas las veces que haga falta", ha dicho.

Por todo ello, ha animado a los jóvenes a "votar con confianza en el futuro". "Que la tristeza y el enfado no nos paralicen, sino que nos impulsen para salir adelante. El 29 de noviembre podemos dar a España un Gobierno decente y un Gobierno competente que solamente responda a los intereses de los españoles y a defender nuestro país", ha manifestado.

El líder del PP ha denunciado que el Ejecutivo de Sánchez ha robado mucho dinero a todos los españoles "en forma de mordidas, pagando a prostitutas en empresas públicas", contratando personas que no estaban capacitadas y en falta de seguridad, pero también, ha dicho, ha robado la esperanza, el bienestar y la ilusión a los jóvenes de poder acceder a una vivienda.

"NO VOY A SER VUESTRO INFLUENCER DE CABECERA"

En este punto, el candidato del PP a la Presidencia del Gobierno ha defendido una España en la que los jóvenes puedan encontrar un buen trabajo, acceder a una vivienda, formar una familia y vivir su vida como quieran.

"No voy a ser vuestro influencer de cabecera aunque estuve muy a gusto ayer con Jordi Wild", ha señalado, en alusión al podcast con el 'youtuber' que se ha difundido este mismo viernes. Feijóo ha subrayado que él no será "un prescriptor" para decir a los jóvenes lo que tienen que hacer. "Haced lo que consideréis oportuno de acuerdo con la ley", ha resaltado.

En su intervención ha señalado la valentía de Miguel y Daniel, los dos jóvenes afiliados del PP de Barakaldo (Vizcaya) presentes en el acto, a los que, según ha dicho les "rompieron la cara" el día de la huelga general "simplemente por estar en una sede del Partido Popular". Dicho esto, se ha dirigido a los violentos: "Nunca nos callaron, nunca nos van a callar y les vamos a ganar en las urnas".

TRAS EL VIDEO DE FEIJÓO COMO SUPERHÉROE: "YO SOY UN BOOMER"

Feijóo se ha referido al vídeo de Nuevas Generaciones que se ha presentado en el acto en el que él aparece caracterizado como un superhéroe y el jefe del Ejecutivo y candidato socialista, Pedro Sánchez, como un villano.

"Yo no me voy a esconder, yo soy un boomer, es lo que soy, por tanto ni me avergüenzo ni me escondo. Pero empiezo a pensar que entre el (vídeo) que habéis puesto hoy y los montajes que circulan por ahí, por la campaña, me da la sensación que esto está yendo demasiado lejos", ha dicho, en alusión a las imágenes generadas con IA tras su lapsus de 'Anotop at' en el Congreso.

Por eso, Feijóo ha dicho a NNGG que no sabía si pedirles que le expliquen lo que está pasando en redes últimamente o es mejor que no se entere. "Yo de momento estoy optando por lo segundo, por no enterarme, pero lo que habéis mandado reconozco que me estoy divirtiendo", ha exclamado.

La presidenta de la Comunidad de Madrid también ha hecho alusión a ese vídeo al inicio de su intervención, una iniciativa que ha respaldado. "Madre mía presidente, yo quiero un vídeo así", ha exclamado.