Feijóo promete un modelo de financiación "justo" si gobierna: "Yo no voy a hacer españoles de primera y de segunda"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; y el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, durante el acto de inicio del curso político. - Álex Zea - Europa Press

Asegura que el sistema no puede servir para financiar los territorios sino los servicios públicos de la gente, viva donde viva

ALHAURÍN EL GRANDE (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido un nuevo modelo de financiación "justo" si llega al Palacio de la Moncloa y ha criticado el acuerdo del Gobierno de Pedro Sánchez con ERC porque, según ha dicho, no se trata de financiar territorios sino los servicios públicos de la gente, viva donde viva.

"Yo no voy a hacer españoles de primera y de segunda ni me voy a callar ante los chantajes de ningún partido", ha declarado Feijóo en un acto en Alhaurín el Grande (Málaga) junto al presidente andaluz, Juanma Moreno, coincidiendo con la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

Este viernes el CPFF ha dado luz verde al nuevo modelo de financiación solo con Cataluña y Canarias. De hecho, las dos comunidades socialistas de régimen común, Castilla-La Mancha y Asturias, han ratificado su rechazo al plan de financiación autonómica del Ministerio de Hacienda, insistiendo en que Cataluña es la "mayor beneficiada" por estar pactado previamente con ERC.

Las comunidades autónomas gobernadas por el PP no han secundado el plantón promovido por Madrid al Ministerio de Hacienda en esa reunión del CPFF y, aunque ha dicho que lo respetan, algunas de ellas han reivindicado su "máxima lealtad institucional".

"AQUÍ NO SE VIENE A FINANCIAR LOS TERRITORIOS" SINO A LA GENTE

En ese acto de arranque del curso político en la provincia de Málaga, junto al PP andaluz, Feijóo ha señalado que "Andalucía, igual que España, tendrá un modelo de financiación justo" si el Partido Popular gobierna.

"Aquí se viene a financiar la sanidad, la educación y las políticas sociales", ha dicho, para recalcar que "no se viene a financiar los territorios" sino que "se viene a financiar la gente y la gente vive en el territorio que considera oportuno". "Por tanto, se vienen a financiar los servicios públicos de España, no los partidos políticos que no creen en España", ha proclamado en alusión a ERC.

"YO NO VOY A ABANDONAR A NINGÚN ESPAÑOL CUÁNDO MÁS LO NECESITE"

Dicho esto, ha afirmado que él no va a abandonar a ningún español cuando más lo necesite". "Y yo no voy a hacer nada que se parezca a lo que hace Pedro Sánchez. Y cuando digo nada, es nada, porque España necesita romper esa decadencia", ha aseverado.

En este sentido, el jefe de la oposición ha indicado que España "necesita un cambio profundo" y "no solo un cambio en la superficie" con un cambio de Gobierno.

"España necesita un cambio de arriba a abajo y España tendrá ese cambio. Y tendréis mi palabra. Y si no la cumplo, me iré, que es lo que tenía que hacer Sánchez. Y si no me voy, me tenéis que echar, que es lo que tienen que hacer los socialistas honestos con el señor Sánchez", ha manifestado.