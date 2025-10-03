Feijóo promete "reparar" España y "tirar abajo el muro" frente a la estrategia del Gobierno de crear "tensión social"

LA TOJA (O GROVE), 3 (EUROPA PRESS)

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido hoy a "reparar" y "reconciliar" España, tirándo abajo el muro que divide los ciudadanos frente a la estrategia del Gobierno de "crear tensión social".

Así lo ha explicado hoy durante su intervención en el Foro de la Toja, al que también han asistido otros presidentes autonómicos como el de Andalucía, Juan Manuel Moreno, el de Galicia, Alfonso Rueda, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Schinás Margaritis, y el expresidente de Méjico Ernesto Cedillo.

Feijóo ha comenzado afirmando que España "está atrapada" entre los intereses pequeños y a veces personales de unas pocas minorías y ha señalado lo que considera las cuatro principales anomalías del país.

Entre estas ha citado el intento de que se instale la cultura de la resignación ante lo "inaceptable"; la "invasión" de las instituciones del Estado para defenderse y atacar al contrincante como la Fiscalía, la Abogacía o el Tribunal Constitucional; los errores de gestión que provocan problemas como el gran apagón o el retraso de los trenes y la parálisis presupuestaria.

Pero Feijóo se ha centrado en la erosión de la convivencia y en la tensión social, de la que ha culpado al Gobierno. En su opinión, se trata de una "estrategia deliberada" del Ejecutivo a la que se han unido otros por distintos intereses.

Y lo peligroso de esa estrategia, ha señalado, es la "tentación" de responder en el mismo terreno pero tirando hacia el otro extermo. De esa manera, asegura que el país no avanzará sino todo lo contrario "el país se desagarrará".

Por eso, su compromiso hoy en el Foro de la Toja ha sido el de "reparar" España, "reconciliar" a los ciudadanos y "tirar abajo el muro" que los separa, frente a esta estrategia que erosiona la convivencia y aviva la "tensión social".

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN)))