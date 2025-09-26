Feijóo se recluye con sus 'barones' en Murcia para presentar el plan migratorio del PP ante el ascenso de Vox

Archivo - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reúne con sus presidentes autonómicos en Oviedo. - Jorge Peteiro - Europa Press - Archivo

En la agenda de esta cumbre autonómica estará también el problema de la vivienda, la defensa del campo o la financiación autonómica

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se recluirá desde este viernes por la noche con los 'barones' del PP en Murcia para diseñar la hoja de ruta del nuevo curso político, en el que la política migratoria será el "asunto principal". En la agenda de esta cumbre autonómica estará también el problema de la vivienda, la defensa del campo o la financiación autonómica.

Feijóo quiere visualizar, rodeado de sus presidentes autonómicos, que "la alternativa" del PP "está en marcha" y que es "cada vez más grande y más fuerte" frente a un Gobierno de Pedro Sánchez que ha "colapsado política, moral y judicialmente", en palabras del secretario general del PP, Miguel Tellado.

El presidente del PP ha elegido para este retiro una región en la que Vox está en ascenso --igual que en el resto de España, según recogen las encuestas-- y que este verano estuvo en el foco mediático tras varias jornadas de disturbios en Torre Pacheco o la moción de PP y Vox para impedir celebraciones islámicas en las instalaciones deportivas de Jumilla.

EL PLAN DE INMIGRACIÓN, EL "ASUNTO PRINCIPAL"

El propio Feijóo ha reconocido públicamente que el "asunto principal" de esta cita será "la política migratoria que necesita España hoy". Ahí desgranará los ejes centrales de un plan migratorio en el que lleva trabajando estas semanas la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, y "que marcará una política seria, compartida por gobiernos autonómicos, frente a la dejación del sanchismo", según fuentes del PP.

Por lo pronto, Feijóo ha avanzado que ese plan se regirá por cinco principios básicos: no hay política más inhumana que la que no existe; derecho a elegir quién entra, cómo y para qué; expulsión de los inmigrantes irregulares que delincan; frenar que los subsidios se conviertan en su "modo de vida"; y apostar por una inmigración que sea, de forma preferente, "culturalmente próxima".

En los últimos meses, el PP ha endurecido su política migratoria, prometiendo "tolerancia cero" con la inmigración irregular, dejando claro que serán expulsados los inmigrantes que cometan delitos sexuales. "Quien venga a aportar será bienvenido y quien venga a delinquir será expulsado", aseveró este jueves desde Formentera, donde acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de provocar un "efecto llamada".

El PP quiere trasladar a los ciudadanos que va a ofrecer respuestas al "enorme problema migratorio" que sufre España, con la vista puesta en votantes de PSOE y Vox. "Hay mucho votante del PSOE que no está de acuerdo con la política de puertas abiertas a costa del dinero de todos, que es lo que defiende el Partido Socialista. Hay mucho votante de Vox que no cree en los delirios que defiende este partido", ha manifestado Tellado este viernes.

CON LAS ELECCIONES DE CYL Y ANDALUCÍA EN EL CALENDARIO

Las próximas citas electorales sobrevolarán en esta cumbre autonómica, dado que en el calendario está previsto que haya comicios en Castilla y León antes de que acabe marzo y en el caso de Andalucía se esperan antes del verano del 2026.

Aparte del plan migratorio, en la agenda de la cumbre autonómica figuran el problema de la vivienda, la defensa del campo, la financiación autonómica o los fallos en las pulseras antimaltrato, por los que el PP ha exigido la dimisión de la ministra de Igualdad, Ana Redondo.

"Vamos a avanzar en lo común. Convertiremos en hechos una agenda común en vivienda, educación, sanidad, campo y seguridad. También hablaremos de financiación ante las promesas huecas de un presidente que pretende favorecer a una parte de España en detrimento del resto", han indicado a Europa Press fuentes de la cúpula del PP.

DEFENSA DE LA IGUALDAD

La igualdad también parte de los asuntos que se tratarán en este fin de semana en Murcia. "La defensa férrea de la igualdad es una bandera clara del PP que el Gobierno ya no puede agitar en ningún caso. Los gobiernos del PP se conjurarán para proteger todo lo que el Gobierno desprotege. También, por supuesto, a las mujeres", han añadido fuentes del partido, que han denunciado la "negligencia culpable" del Gobierno con las pulseras antimaltrato.

En cuanto a la financiación autonómica, los 'populares' critican que el jefe del Ejecutivo diga ahora que ya toca" reformar el sistema "cuando lleva siete años gobernando con un modelo desfasado". Por eso, defenderán la reforma del sistema pero con "un acuerdo serio y no una subasta", ya que España necesita "un modelo que refuerce la caja común, que garantice suficiencia financiera y servicios públicos iguales en todo el territorio".

"El presidente sin presupuestos carece de toda credibilidad. El PP lleva años reclamando una reforma seria, multilateral y justa del sistema. Sánchez, en cambio, lo ha convertido en un juguete electoral al servicio de sus socios independentistas", han agregado a Europa Press las mismas fuentes, que creen que "la financiación no puede ser un instrumento partidista, ni una moneda de cambio con independentistas".

VISUALIZAR LA COORDINACIÓN REAL DE GESTIÓN ENTRE CCAA

Según el PP, este fin de semana se visualizará en Murcia "la coordinación real de gestión entre las comunidades del PP". Ese trabajo compartido, subrayan, demuestra que el PP no se queda en la oposición a Sánchez, sino que ya está construyendo desde los gobiernos autonómicos un proyecto de país con "reformas tangibles".

La cita seguirá un esquema similar al de otros encuentros celebrados en Córdoba en marzo de 2024 y en Oviedo en enero de 2025, y se aprobará una declaración firmada por el líder del PP y sus presidentes autonómicos.

En Córdoba, Feijóo y sus presidentes autonómicos se comprometieron con medidas en educación, sanidad, unidad de mercado y alivio fiscal para autónomos y campo; Y en Oviedo presentaron un plan alternativo en vivienda basado en más suelo, licencias ágiles, VPO, rehabilitación y bajada del IVA, según han recordado los 'populares'.