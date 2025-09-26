Tellado asegura que hay "mucho votante" de PSOE y Vox que rechaza la política migratoria de Sánchez y Abascal

Dice que van a dar este debate y ofrecerán respuestas al "problema migratorio" en la cumbre de Feijóo y sus 'barones' en Murcia

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este viernes que el líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, va a ofrecer respuestas al "enorme problema migratorio" que sufre España y ha advertido de que hay "mucho votante" en el PSOE y en Vox que no comparte las tesis de sus respectivos jefes de filas, Pedro Sánchez y Santiago Abascal.

"Hay mucho votante del PSOE que no está de acuerdo con la política de puertas abiertas a costa del dinero de todos, que es lo que defiende el Partido Socialista. Hay mucho votante de Vox que no cree en los delirios que defiende este partido", ha manifestado Tellado, para añadir que frente "a unos y a otros" está la "postura sensata" del PP que defiende "la gran mayoría de españoles".

En unas declaraciones grabadas que ha difundido el PP, Tellado ha admitido que la política migratoria será uno de los temas centrales de la reunión que Núñez Feijóo mantendrá este fin de semana en Murcia con los 'barones' del PP, una cumbre autonómica en la que también hablarán sobre la defensa del campo, la educación, la financiación o los fallos en las pulseras antimaltrato.

Por lo pronto, Feijóo ha avanzado que su plan migratorio se regirá por cinco principios básicos: no hay política más inhumana que la que no existe; derecho a elegir quién entra, cómo y para qué; expulsión de los inmigrantes irregulares que delincan; frenar que los subsidios se conviertan en su "modo de vida"; y apostar por una inmigración que sea, de forma preferente, "culturalmente próxima".

En los últimos meses, el PP ha endurecido su política migratoria, prometiendo "tolerancia cero" frente a la inmigración irregular y dejando claro que serán expulsados los inmigrantes que cometan delitos sexuales. "Quien venga a aportar será bienvenido y quien venga a delinquir será expulsado", aseveró este jueves desde Formentera, donde acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de provocar un "efecto llamada".

"CENTRALIDAD" DEL PP EN INMIGRACIÓN FRENTE A PSOE Y VOX

Tellado ha afirmado que el PP va a seguir "dando respuesta al enorme problema migratorio que sufre España", máxime cuando, según ha dicho, "lo sufre más que ningún otro país de Europa porque tiene un Gobierno incapaz".

Así, ha dicho que si gobierna su partido España "volverá a tener una política migratoria que combata a las mafias, que recupere el orden y la ley y que coordine a las administraciones para conseguir integrar a quien quiere integrarse y expulsar a quien viene a enturbiar la convivencia".

"Somos el partido que está en el punto exacto entre los que quieren hundir el Open Arms con inmigrantes dentro y entre los que quieren que España sea el destino favorito de las mafias que trafican con inmigrantes irregulares. Esa centralidad nos exige responsabilidad y por eso vamos a dar ese debate", ha declarado.

LOS OTROS TEMAS DE LA CUMBRE DE MURCIA

Tellado, que ha aludido a los casos de corrupción que afectan a Sánchez, ha señalado que Feijóo y sus presidentes en Murcia visualizarán la "alternativa" del PP, dado que sus gobiernos "sí están a lo que tienen que estar", "gobiernan para todos los ciudadanos" y son "gobiernos limpios, honestos y decentes, que sacan una agenda reformista adelante".

El dirigente del PP ha señalado que también abordarán en Murcia "la verdadera lucha por la igualdad". "Frente al Gobierno que más daño ha hecho a las mujeres, el de la ley del 'sí es sí', el de las prostitutas enchufadas en empresas públicas y las pulseras defectuosas para maltratadores, está el PP y su verdadera apuesta por la igualdad real", ha apostillado.

En materia de financiación, el secretario general del PP ha señalado que el PP reafirmará su compromiso con un sistema "justo" y dirá "no a la quita de la deuda diseñada por el separatismo". "Diremos no al cupo insolidario para los que más tienen. Y diremos sí a la igualdad y a un modelo que premie la buena gestión y no el despilfarro", ha enfatizado.

Tellado ha recalcado que la "alternativa" del PP está en marcha y es "cada vez más grande y más fuerte" y se ha mostrado convencido de que pronto dejarán "atrás el colapso moral, político y judicial de Pedro Sánchez".