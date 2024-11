Feijóo recrimina a Sánchez su "cero autocrítica" en la DANA y le acusa de "esconderse" de la "corrupción": "Déjelo ya"

Avisa al presidente del Gobierno que "la gente no le va a perdonar que no ejerciese sus competencias" ni "le va a perdonar su abandono"

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de hacer "cero autocrítica" en la gestión de la DANA por parte del Gobierno y de dedicarse a "culpar a los demás" cuando, a su juicio, debería haber declarado la emergencia nacional desde el primer momento. Además, ha afirmado que comparece "tarde" y "encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea".

"Usted ya no gobierna nada. Déjelo ya. Los españoles merecen una alternativa que esté solo a su servicio", ha espetado Feijóo a Sánchez durante su intervención en el debate del Pleno Congreso sobre la DANA, donde ha subrayado que la "agonía judicial y legislativa" ocupa "todo el tiempo" del presidente del Gobierno.

Tras advertir de que "ningún Gobierno centrado en protegerse a sí mismo ante los tribunales puede proteger a los ciudadanos", Feijóo ha resaltado que en este momento todos los esfuerzos tendrían que estar en la reconstrucción y en evitar que se repitan unos "hechos semejantes" a la DANA, que ha provocado más de 220 fallecidos.

DENUNCIA EL "CÁLCULO POLÍTICO" DE SÁNCHEZ

En su intervención, Feijóo ha trasladado una petición de "perdón a quienes creen que la política no ha estado a la altura, ni de las circunstancias, ni de la gente". "No, no lo ha estado", ha reconocido, para acusar después a Sánchez de haber actuado con "cálculo político".

En este punto, ha avisado a Sánchez que "la gente no le va a perdonar que no ejerciese sus competencias" ni "le va a perdonar su abandono", reprochándole además que comparezca en el Congreso "casi un mes después" de la catástrofe. En su opinión, "debería ser el primero en disculparse pero ha venido a decir que todo está bien hecho y volvería a hacer lo mismo".

"Y la verdad, señor Sánchez, usted ya no debería de estar aquí. Y cada día, por una nueva razón, llega tarde y encima lo hace para cubrirse de toda la peste de mentiras y corrupción que le rodea. Viene a esta Cámara a hablar sobre las riadas, pero no lo hace por los afectados, lo hace por usted, como siempre, para esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre", ha manifestado.

Según Feijóo, Sánchez y su Gobierno "se ha servido de los recursos de los españoles a los que se deben y lo que tienen que hacer es pedir disculpas, devolver lo que se han llevado y marcharse, no parapetarse detrás de esta tragedia". "En la escala de hechos despreciables que han sido capaces de hacer estos años, esta ocupa ya uno de los primeros puestos", ha enfatizado.

AFEA A SÁNCHEZ SU FALTA DE DIÁLOGO CON MAZÓN

Tras afear a Sánchez que no hay perdido "ni un segundo" en llamar al jefe de la oposición tras la tragedia "como haría cualquier presidente de cualquier país europeo", ha criticado que tampoco mantenga "un diálogo fluido con el presidente de la Generalitat", Carlos Mazón. "Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que le llamó?", le ha interpelado.

También ha preguntado al presidente del Gobierno "cuándo piensa volver a Valencia". "Aunque bien visto, para ir a gritarles como su ministra de Defensa, casi mejor que no vaya. Ojalá fuesen ustedes tan valientes para hablar en ese tono a los corruptos de su partido, de su Gobierno y de su entorno", ha manifestado.

Feijóo ha echado en cara a Sánchez que haya hecho "cero autocrítica" y se dedique a "culpar a los demás". "¡Qué falta de humanidad y qué falta de humildad, señor Sánchez, hasta en esto!", ha exclamado, para asegurar que el presidente el Gobierno "hasta en los momentos más críticos busca victorias políticas penosas".

Tras recalcar que es el jefe del Ejecutivo quien "rinde cuentas hoy usted por las riadas", Feijóo ha pedido saber qué hicieron los organismos de la Administración central el día de la catástrofe y si se trató en el Consejo de Ministros de ese día.

"¿Le parece correcto tener la presa de Forata a punto de reventar y no declarar en ese instante, antes de las 8 de la tarde, la emergencia nacional? ¿Le parece correcto no trasladar información sobre el Barranco del Poyo durante dos horas y media, entre las 16.13 y las 18.43 horas?", para señalar que "sabían lo que iba a pasar y se quedaron de brazos cruzados esperando".

ACUSA AL GOBIERNO DE DEDICARSE A HACER "OPOSICIÓN" A MAZÓN Según Feijóo, "la realidad" es que el Gobierno central "no reaccionó hasta las 11 de la noche" y "sin la ministra responsable de las inundaciones", una reunión en la que, en su opinión, "se coordinaron para desentenderse".

"Lo que han dicho los suyos sobre esta tragedia señor Sánchez no tiene de experiencia y ya está en la historia de la ignominia de España", ha afirmado, repasando algunas declaraciones de miembros del Gobierno, incluida una del propio presidente asegurando que "si necesitan recursos, que los pidan".

Según Feijóo, el Gobierno se ha dedicado a "culpar" a presidente de la Generalitat, que "es del Partido Popular". "Llegaron a pagar publicidad en redes para desprestigiar al Gobierno autonómico mientras estaban buscando a los muertos. Esto es de una catadura moral lamentable", ha asegurado, para añadir que dejaron de "ser el gobierno de España" y "ser la oposición a la Generalitat" que gobierna Mazón.

Una vez más, Feijóo ha insistido en que el Gobierno debió declarar la emergencia nacional y le ha acusado de incumplir la ley por no hacerlo, una estrategia que ha enmarcado en un "maniqueo cálculo político".

"Señor Marlaska, la omisión del deber de socorro es un delito, ¿verdad? Y la prevaricación por omisión es otro delito, ¿verdad? ¿Usted por qué no declaró la emergencia nacional? ¿Porque no quiso o porque no le dejaron?", ha preguntado al titular de Interior.

Feijóo ha afirmado que el Gobierno se ha dedicado a "huir" desde "el primer instante" y ha reiterado que si él estuviese en Moncloa hubiese declarado la emergencia nacional, "no hubiese escatimado medios, no habría esperado que me pidiesen ayuda". De la misma manera, ha dicho que "no habría dejado solo a los Reyes de España" en su visita a Paiporta porque ellos "se quedaron con la gente".

El jefe de la oposición ha criticado que el Gobierno culpase a Mazón, en alusión a su ausencia por un almuerzo. "¿Usted sí podía estar tranquilamente en la India con una imputada por corrupción?, le ha preguntado, refiriéndose a su esposa, Begoña Gómez.

APOYO A LAS AYUDAS, PERO CREE QUE NO SON "SUFICIENTES"

Feijóo ha reiterado el apoyo del PP a las medidas de reconstrucción pero ha reclamado que "sean suficientes" porque "no lo son" y que no castigue con un "infierno burocrático" a los afectados. "Nosotros pedimos 10.000 euros para los 120.000 coches", ha recordado.

Finalmente, ha criticado la "inacción" en seis años de la hasta ahora vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. "Se han llenado la boca con el discurso del cambio climático y a la vez no han movido un dedo para evitar sus consecuencias", ha aseverado.