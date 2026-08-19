Feijóo regresa por segunda vez a Ceuta después de su primera visita tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo (i), acompañado del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d), el pasado 1 de agosto - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, estará este miércoles en Ceuta junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Se trata del segundo viaje del líder 'popular' tras la entrada masiva de unas 72.000 personas, según las cifras del Gobierno, los pasados 30 y 31 de julio.

Feijóo ya estuvo en la ciudad el pasado 1 de agosto junto a Vivas y cuestionó la información que el Gobierno tenía sobre la llegada de miles de personas desde Marruecos y su posterior respuesta a la crisis. "Tenemos el derecho a que el Gobierno nos diga, si conociendo lo que iba a pasar, por qué no actuó", espetó entonces el líder de la oposición.

Asimismo, el presidente del PP tachó de "ridículas" las medidas adoptadas por el Ejecutivo durante los primeros días, como la colocación de barreras marítimas de contención.

Desde entonces, distintos mandatarios 'populares' han llegado a Ceuta. Las últimas en acudir a la ciudad autónoma han sido la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Elma Ezcurra, y la vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra.

Ezcurra estuvo en Ceuta el pasado 12 de agosto y acusó al Ejecutivo de Sánchez de no querer devolver los menores no acompañados a Marruecos. Además, señaló directamente al país vecino como "responsable" de la crisis y preguntó al Gobierno si va a "ceder" a Rabat, "que no reconoce la soberanía española de la ciudad autónoma", la garantía y seguridad de las fronteras españolas.

EL PP DEFIENDE EL "AVAL" DE BRUSELAS CON LOS MENORES

Por su parte, Gamarra también visitó la ciudad autonóma este pasado martes por última vez, donde acompañó al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. La dirigente del PP calificó de "contundente" el aval de la Comisión Europea a la posibilidad de devolver a Marruecos a los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva del 30 y 31 de julio.

También pidió que se apliquen las leyes ante una situación "excepcional". "No hay otro camino. Por lo tanto, tienen que aplicar la ley y el retorno es el único camino legal", avisó.

También advirtió de que el asilo, siendo Marruecos "un país seguro" en el ámbito de la Unión Europea, "no puede ser admitido y no puede ser tramitado". "Y eso yo creo que es evidente, que para que sea efectivo y eficaz, lo que se necesita son medios", ha señalado, al mismo tiempo que ha trasladado que no tiene "ninguna duda" de que las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado y los funcionarios van a aplicar la ley.

VIVAS CRITICA EL "ABANDONO" DEL GOBIERNO

Por su parte, Vivas tildó de "vergonzoso" que Europa "esté apoyando" a Ceuta y que, sin embargo, el Gobierno central tenga "abandonados" a sus ciudadanos. "Es vergonzoso, es inaudito, es inadmisible", denunció.

A juicio de Vivas, el Ejecutivo tiene "capacidades" y "medios" para que la situación de "impotencia" y "abandono" por la que atraviesa Ceuta acabe. "Es cuestión de voluntad política única y exclusivamente", indicó.

Igualmente, llamó a actuar "de manera inmediata" y a "actuar con energía" y "decisión" y a "sacar de Ceuta a todos los que han llegado, sin ninguna expectativa de asilo, sin ninguna expectativa de regularización, sin ninguna expectativa de traslado a la Península".