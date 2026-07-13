Feijóo retrasa su visita al puesto de mando del incendio de Los Gallardos tras demorarse el avión que le llevó a Almería

Archivo - El presidente del PP de Andalucía y candidato a la reelección de la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, (i) y el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, (d) durante un acto de campaña en la un acto de campaña. a 10 de mayo de 2 - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha aplazado a partir de las 18.00 horas su visita al puesto de mando del incendio de Los Gallardos, que se ha cobrado 13 fallecidos, al demorarse el avión que le trasladó este lunes a Almería, según ha informado el partido.

El PP anunció esta mañana que Feijóo se desplazaría a Almería para acudir al puesto de mando del incendio situado en el parque del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento del Levante Almeriense. Además, el partido informó que realizaría declaraciones a los medios a partir de las 14.45 horas y que después se trasladaría a la zona de inicio del incendio.

Debido a la "demora importante" del avión que le llevaba a Almería, el PP ha indicado que esa visita del jefe de la oposición a Los Gallardos tendrá lugar a partir de las 18.00 horas, según ha precisado la formación. Le acompañará el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno.

Ante ese "retraso", el PP ha indicado además que el presidente del PP no podrá asistir, como tenía previsto, al homenaje que el partido rinde Miguel Ángel Blanco con motivo del 29 aniversario de su vil asesinato por la banda terrorista ETA. Según ha añadido, en ese acto le sustituirá el secretario general del PP, Miguel Tellado.

SÁNCHEZ ESTUVO ESTA MAÑANA EN LOS GALLARDOS

Esta mañana, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha visitado Almería y ha realizado declaraciones desde el puesto de mando avanzado de Turre (Almería), donde se ha reunido con los responsables del dispositivo de emergencias y con los alcaldes de las localidades afectadas por el incendio de la semana pasada.

Allí, Sánchez ha reclamado un pacto de Estado frente a la emergencia climática después del incendio forestal en Los Gallardos (Almería) que ha provocado la muerte de 13 personas. También ha advertido del peligro de la "desinformación" en situaciones de emergencia y ha avisado de que este será un verano "difícil" en cuestión de incendios.

En ese sentido ha subrayado que, el año pasado, un tercio de la superficie calcinada en toda Europa se produjo en España, una consecuencia, dijo, del agravamiento de la emergencia climática que sufre la península Ibérica.