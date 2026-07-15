Feijóo retrata a Sánchez como "presidente autoritario" y dice que España sufre "la amenaza de una democracia debilitada"

1104443.1.260.149.20260715124425 El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, junto con la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña, y la secretaria general del PPE, Dolors Montserrat , durante apertura del Foro internacional EPP Libertas, a 15 de julio de 2026. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, es un "presidente autoritario" --aunque no lo ha citado expresamente en ningún momento-- y ha advertido de que España sufre "la amenaza de una democracia debilitada". Además, ha avisado de que no pueden "cometer el error de girar hacia el populismo del que otros están escapando"

"Al populismo le venceremos", ha proclamado Feijóo en la sesión de apertura del foro 'Libertas' que organiza durante dos días el Partido Popular Europeo (PPE) en Madrid y que reúne a más de 60 partidos de 42 países de Europa e Iberoamérica.

Previamente, han tomado la palabra el presidente del PPE, Manfred Weber; el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani; y la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, esta última de forma telemática. Está previsto que después intervenga la líder de la oposición venezolana María Corina Machado.

"NUESTRO DEBER ES QUITARLES LAS CARETAS"

Ante decenas de políticos de centroderecha de Europa e Iberoamérica, el líder del PP ha asegurado que "para reconocer a un autoritario no hace falta preguntarle qué piensa" sino que "basta con observar qué intenta controlar".

"Si recela de los jueces, si desprecia las mayorías parlamentarias cuando no le favorecen, si sustituye el mérito y el esfuerzo por la dependencia estatal, si cuestiona la independencia de las instituciones y si teme a las urnas si no le aseguran el poder, no busquen más. Eso es un presidente autoritario", ha aseverado.

Un día después de la sentencia que condena al hermano de Pedro Sánchez, el jefe de la oposición ha señalado que tienen el deber de "quitarles las caretas" porque "la democracia nunca puede estar subordinada al proyecto personal de nadie".

"Los recibo en una España que también sufre la amenaza de una democracia debilitada, agredida desde las más altas instancias que deberían defenderla por encima de todo", ha manifestado, para mostrarse seguro de que España vencerá "al populismo" y dejará atrás los tiempos en los que "blanqueó e hizo negocios con dictaduras".

Feijóo, que ha arrancado su discurso mirando al líder opositor venezolano Edmundo González y dando todo el apoyo a Venezuela tras el "devastador terremoto", ha expresado además el apoyo del PPE "con la libertad y con la democracia en Venezuela".

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