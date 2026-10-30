Feijóo reúne el lunes al Comité Ejecutivo del PP para analizar la tragedia de Urda y retomar la agenda de campaña

Archivo - El secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, yAlma Ezcurra, durante el Comité Ejecutivo Nacional del partido - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado el lunes 2 de noviembre una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP para analizar con los 'barones' y cargos de PP el accidente de Urda (Toledo) y retomar la agenda de campaña para las generales del 29 de noviembre, según han indicado fuentes de la formación.

Será la última reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP antes de las elecciones generales del 29 de noviembre, que reúne a presidentes autonómicos y regionales del PP, miembros del comité de dirección y cargos designados por Feijóo.

Desde el choque de trenes en Urda, que se ha cobrado la vida de decenas de muertos, el PP mantenido estos días un perfil bajo e institucional, respetando los tres días de luto decretados por el Gobierno. De hecho, el propio secretario general del PP, Miguel Tellado, pidió contención y prudencia a sus cargos nada más producirse la tragedia.

Sin embargo, Feijóo quiere retomar la agenda de campaña a partir del próximo lunes --pese a que es festivo en algunas autonomías-- y ha convocado a la plana mayor de su partido a una reunión para analizar el accidente y retomar la agenda de campaña.

En 'Génova' son conscientes de que la tragedia ferroviaria impacta en la campaña programada para las elecciones y el PP ya anticipa por donde irá la suya: poner en valor la gestión frente al "caos" del Gobierno de Pedro Sánchez, según han indicado a Europa Press fuentes de la formación.

Como ejemplo de esa imagen de gestión y confianza que quiere exhibir el PP, Feijóo se ha reunido este viernes con expertos en infraestructuras y servicios ferroviarios en la sede nacional del partido en Madrid.