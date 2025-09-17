Feijóo se reúne este viernes con el canciller alemán en su visita a España con la situación de Gaza y Ucrania en agenda

Archivo - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el canciller y presidente del CDU alemán, Friedrich Merz, durante el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE), en la Feria de Valencia, a 29 de abril de 2025. - Eduardo Manzana - Europa Press - Archivo

El PP destaca la "influencia creciente" del PP español en Europa y añade que Feijóo quiere "seguir reforzando sinergias" con la CDU

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantendrá este viernes un encuentro bilateral con el canciller alemán y líder de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (CDU), Friedrich Merz, en el marco de su visita a Madrid, en el que tratarán asuntos como "el compromiso inequívoco con la defensa de la democracia en Europa y Ucrania o la situación en Gaza", según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Un día antes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recibirá por primera vez en La Moncloa al canciller alemán, un encuentro que se produce en plena escalada de tensión del Ejecutivo español con Israel después de haber tildado de "genocidio" lo que ocurre en Gaza. Está previsto que después ambos ofrezcan una rueda de prensa conjunta al término de la reunión.

Alemania es el principal socio europeo de Tel Aviv y uno de los países que más se ha resistido a aplicar medidas contra el Gobierno de Benjamin Netanyahu, mientras que Sánchez ha llevado la delantera en el reconocimiento de Palestina como Estado y en la petición de suspender el acuerdo europeo de asociación con Israel.

LA INDUSTRIA, EL COMERCIO Y LA PAC

Feijóo y Merz prevén abordar el viernes cuestiones de mutuo interés, como el devenir de la economía, con especial atención a la industria, la competitividad, el comercio internacional o la Política Agraria Común (PAC), así como el compromiso de establecer fuertes alianzas económicas a futuro, según fuentes del PP.

Asimismo, ambos tendrán la oportunidad de tratar otros asuntos candentes en el ámbito europeo e internacional, como "el compromiso inequívoco con la defensa de la democracia en Europa y Ucrania o la situación en Gaza", han añadido las mismas fuentes.

Feijóo y Merz han tenido distintas reuniones en diversos foros y ésta será la segunda ocasión en la que coincidan en España, tras el Congreso del Partido Popular Europeo (PPE) que se celebró en Valencia el pasado mes de abril pocos días antes de la elección de Merz como canciller.

En 'Génova' destacan que ambos líderes mantienen "una relación muy fluida y contacto frecuente", ya que representan a los dos grandes partidos dentro del PPE y han "determinado las grandes decisiones políticas dentro de su familia europea", según fuentes 'populares'.

De hecho, el PP recalca que "la influencia creciente" del PP español con Alberto Núñez Feijóo es valorada entre sus socios y la intención es "seguir reforzando las sinergias con el referente que es la CDU y con el presidente de un país aliado que es motor de la UE".

VARIOS ENCUENTROS DE FEIJÓO CON MERZ

Feijóo mantuvo su última bilateral con el canciller alemán a finales de junio en el marco de la cumbre del Partido Popular Europeo (PPE), donde el aumento del gasto en defensa fue uno de los tema clave de esa cita. Previamente, ambos se había visto el pasado 29 de abril en el marco del Congreso que el PPE celebró en la Feria de Valencia.

Merz y Feijóo ya se conocían de otras cumbres del PP y mantuvieron un encuentro en Berlín en octubre de 2024, dentro de la gira que inició entonces el presidente del PP por varios países (Grecia, Italia y Polonia) para presentar su propuesta contra la inmigración irregular.