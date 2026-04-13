Feijóo se reunirá este jueves en Toledo con trabajadores autónomos ante su "situación límite"

Archivo - (I-D) La vicesecretaria de regeneración institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, el secretario general del PP, Miguel Tellado; el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, mantendrá este jueves una reunión en Toledo con un nutrido grupo de trabajadores autónomos para "escuchar de primera mano la situación límite" que, a su juicio, vive este colectivo en España.

Así lo ha anunciado la vicesecretaria de Sectorial del PP, Alma Ezcurra, quien ha criticado que el Gobierno hable de "Estado responsable" ante el proceso de regularización extraordinario de inmigrantes y diga que "la realidad social va por delante de la burocracia" pero luego no tenga en cuenta eso con los autónomos o los agricultores.

"¿Se lo está diciendo a los 3,5 millones de autónomos que hay en España y a los que el Gobierno está ahogando a trámites, a impuestos y a quien le sube las cotizaciones? ¿Se lo está diciendo a los jóvenes que tienen que esperar a superar los 30 años para marcharse de casa de sus padres? ¿Se lo dice a las familias que no llegan a final de mes, que son incapaces de llenar la nevera? ¿O se lo dice a los ciudadanos que tiemblan cuando toca hacer un trámite en la seguridad social, en tráfico o en hacienda?, ha preguntado.

REDUCIR LA BUROCRACIA "A TODO EL MUNDO" Y "NO SOLO AL IRREGULAR"

Según Ezcurra hay que "reducir drásticamente la burocracia" como dice el Ejecutivo pero "para todo el mundo". "También al autónomo, también al agricultor y no solo al irregular", ha manifestado Ezcurra, que ha criticado que haya "menos papeleo para quien no tiene papeles y más papeleo para el que lleva años cotizando" y "creando riqueza".

Por eso, ha dicho que es "urgente revertir todo lo que ha hecho el sanchismo con España" y ha reiterado que si el PP gana hará una auditoría total del gasto público "para poner cifras, para poner nombre y apellidos y sobre todo para poner fecha de caducidad a todo el despilfarro" con "el dinero del bolsillo de los españoles".

En una rueda de prensa, la vicesecretaria del PP ha señalado que en la reunión del comité de dirección que ha presidido Feijóo han hablado también de "dos vasos comunicantes del sanchismo, como son la corrupción y la incompetencia económica".

"Mientras todo el entorno del presidente circula por los juzgados, mientras España entra en una incipiente crisis de precios de la energía por la situación en Oriente Medio, Sánchez se pone la camiseta, que no es lo mismo que sudarla, y dice que 22 y que se va a China", ha criticado.

"CON SÁNCHEZ SE PAGA MÁS Y SE RECIBE MENOS"

Ezcurra ha afirmado que con Sánchez, que "ha subido cien veces los impuestos", se paga más y se recibe menos. Además, ha destacado que un español "paga de media 3.650 euros más al año", "los salarios están estancados, un 4,2% por debajo que en 2021" y España "tiene la mayor tasa de pobreza infantil de la Unión Europea diga lo que diga el vicepresidente Cuerpo".

Asimismo, ha indicado que "hay 800.000 personas en lista de espera sanitaria, hacen falta un millón de viviendas, los alimentos básicos cuestan un 43% más que en el año 2018" y "el 90% de los españoles siente que ha perdido poder adquisitivo".

Mientras tanto, ha criticado que el Gobierno no apruebe unos presupuestos, no dote de médicos ni de recursos a las comunidades autónomas y no construya viviendas. "Se lo gasta crudo en controlar empresas para empeorar su gestión, reparte bonus a dirigentes de empresas públicas en pérdidas, sigue regando de privilegios al independentismo y tiene más asesores y más gasto en publicidad y en propaganda que cualquier gobierno", ha afirmado.

Ezcurra ha asegurado que en las próximas semanas en el Tribunal Supremo "se seguirá hablando del monotema que asquea a todos los españoles, que es la corrupción del PSOE". "Una corrupción con overbooking de imputados y de testigos que declaran que hay un buen fajo de razones para sospechar que el fango siempre fue Sánchez. Que confirman que el sancismo es esa combinación perfecta de corrupción, sobres, mordidas, contrataciones irregulares y primas con sueldos públicos sin trabajar ni una hora", ha finalizado.