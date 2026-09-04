Feijóo y Rufián preguntan a Sánchez en el Congreso cómo continuará la legislatura tras quedarse solo por Ceuta

Archivo - El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, interviene durante una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, a 10 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, coincidirán el próximo miércoles en el Congreso en preguntar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cómo piensa afrontar lo que resta de legislatura, sobre después de que el Pleno extraordinario sobre la crisis de Ceuta haya evidenciado falta de apoyos a su gestión en la crisis de Ceuta y el papel de Marruecos.

Así, según consta en las preguntas registradas en el Congreso, a las que ha tenido acceso Europa Press, para la primera sesión de control al Gobierno tras las vacaciones. Feijóo lanzará directamente a Sánchez "¿Cómo va a seguir gobernando lo que queda de legislatura?", mientras que Rufián ha optado por una formulación más escueta: "¿Cómo afronta lo que queda?".

También interrogará al jefe del Ejecutivo el líder de Vox, Santiago Abascal, que centrará su pregunta en los responsables de la crisis de Ceuta y le planteará directamente: "¿Está usted siendo chantajeado por Marruecos por la información que disponen de su corrupción y la de su familia?".

CRÍTICAS DE TODOS LOS SOCIOS DEL PSOE

Las tres preguntas llegarán después del Pleno extraordinario en el que Sánchez compareció para rendir cuentas por la crisis provocada por la entrada masiva de migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio y en el que las críticas al Ejecutivo no se limitaron al PP y Vox, sino que se extendieron a prácticamente todo el arco parlamentario.

El propio socio minoritario del Gobierno, Sumar, reprochó al presidente haber reaccionado "tarde" ante la crisis y consideró que su versión para exonerar a Marruecos no resultaba creíble, mientras que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, afirmó que "no se sostiene" desvincular a Rabat de lo sucedido y acusó al Ejecutivo de estar entregando su "dignidad" en su respuesta a la crisis.

También Junts cargó contra Sánchez, hasta el punto de que su portavoz en el Congreso, Míriam Nogueras, aseguró que la crisis de Ceuta había puesto de manifiesto que el presidente está "inhabilitado" para seguir en La Moncloa.

El PNV, otro de los partidos que permitió la investidura de Sánchez, acusó al Ejecutivo de "autocomplacencia", de haber "llegado tarde" y de "no estar a la altura", mismo argumento utilizado por la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurúa. Podemos, por su parte, acusó a Sánchez de "claudicar" ante Marruecos y de mantener una "inacción calculada" ante la emergencia migratoria, mientras que Coalición Canaria pidió al presidente dejar de colaborar con "dictaduras corruptas" como la marroquí.