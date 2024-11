Feijóo sitúa a Sánchez como "uno" en la "trama de Aldama y del fiscal general" y el presidente le ataca con narco Dorado

El líder del PP le replica que "la codicia" es vivir en un Palacio y aun así "hacer negocietes con un máster" para llevar "dinero a casa"

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) - El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha recalcado este miércoles al jefe del Ejecutivo que si el presunto conseguidor del 'caso Koldo', Víctor Aldama, es un "delincuente" como ha declarado, será "su delincuente". En la sesión de control al Gobierno, ha afirmado además que Pedro Sánchez es el "uno" en la "trama de Aldama y del fiscal general".

En su turno, Pedro Sánchez ha asegurado que Feijóo y el PP no pueden "dar lecciones" y le ha atacado asegurando que el presidente del PP "tuvo como amigo a un delincuente, a Marcial Dorado, un narcotraficante". Es más, ha resaltado que se sienta "en el despacho de una sede que ha sido financiada su rehabilitación en b" y ha subrayado que el PP fue "condenado por financiación irregular".

"No puede usted dar lecciones de nada, cuando usted fue aupado a la máxima dirigencia del PP para tapar los casos de corrupción de la presidenta de la Comunidad de Madrid", ha estepado Sánchez al presidente de los 'populares', recordando la guerra interna dentro del PP en 2022 que acabó con el mandato de Pablo Casado como líder del Partido Popular.

Además, Sánchez ha salido en defensa del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, al que el Supremo abrió causa por un presunto delito de revelación de secretos en el caso que afecta a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.

"Usted que habla tanto del fiscal general, el fiscal general desveló un bulo de la presidenta de la Comunidad de Madrid y de su jefe de gabinete. Y estamos aún esperando que usted exija las responsabilidades políticas a la señora Ayuso y a su jefe de gabinete (Miguel Ángel Rodríguez)", ha dicho a Feijóo.

FEIJÓO: "SI COMO DICE ES UN DELINCUENTE, ES SU DELINCUENTE"

El presidente del PP ha afirmado que en el debate de este miércoles sobre la gestión de la DANA ha quedado "claro" que "no son los problemas de los españoles lo que más le preocupa" al presidente del Gobierno y le ha pedido aclarar si le preocupa más "los posibles whatsapps entre la Moncloa y el fiscal general del Estado" o "la próxima declaración del señor Aldama".

"Está claro señor Sánchez que a usted le preocupan los posibles whatsapps entre la Fiscalía y Moncloa y también la testifical de Aldama. Lo digo porque, como no me ha negado que no le preocupe, entiendo que le preocupa", ha asegurado poco después.

Feijóo ha indicado que Aldama "tenía pase VIP en el PSOE" y en el Gobierno de Sánchez, dado que "acompañaba" al Gobierno en sus viajes y "medió en operaciones millonarias" con el Ejecutivo, en alusión por ejemplo al rescate de Air Europa.

"Aldama tenía contacto con Delcy --vicepresidenta venezolana-- y conoce lo que oculta su Gobierno. Fue condecorado por su Gobierno y compartía negocios con su esposa. ¿Con todos estos hechos de verdad que el señor Aldama es un don nadie?", ha preguntado al jefe del Ejecutivo.

Es más, ha recordado a Sánchez que la Fiscalía "da credibilidad a su testimonio". "¿La Fiscalía Anticorrupción también es facha? Si el señor Aldama es un delincuente, confeso, es porque todos los delitos que confiesa implican a su Gobierno. Si, como dice usted, es un delincuente, es su delincuente", ha afirmado.

Feijóo ha echado en cara a Sánchez que el Gobierno sostenga que no hay que creer a Aldama "porque es un presunto delincuente imputado por la Justicia". "¿Y entonces hay que creer a su esposa? ¿Hay que creer a su hermano?", le ha interpelado, en alusión a Begoña Gómez y David Sánchez, investigados por la Justicia.

El jefe de la oposición ha asegurado que Sánchez "ni lidera el partido ni lidera el Gobierno" y "solo es el número uno" de una "trama". "Ahora usted puede insultarme, sin duda. Pueden seguir ustedes apestando a mentiras y a corrupción, también. ¿Sabe lo que pasa? Que la gente ya se ha dado cuenta", le ha advertido.

Tras recordar a Sánchez las declaraciones de su "amigo" Aldama avisándole que si quiere pruebas "las tendrá", Feijóo ha asegurado que "tanto en la trama de Aldama como en la trama del fiscal general, el número uno es el mismo".

SÁNCHEZ: "DA CRÉDITO A LOS BULOS DE UN DELINCUENTE CONFESO"

En su réplica, Sánchez ha dicho que en la jornada de este miércoles ha respondido "a las principales preocupaciones" de los españoles y ha anunciado que este mismo jueves el Consejo de Ministros aprobará "un nuevo paquete de ayudas" para la provincia de Valencia tras la catástrofe de la DANA.

"En total son más de 16.000 millones de euros los que venimos desplegando desde el pasado 29 de octubre para hacer frente a esta terrible DANA. Asumimos nuestra responsabilidad. ¿Usted asume la suya? Porque su responsabilidad es exigir la dimisión y hacer realidad la destitución del señor Mazón al frente de la Generalitat", ha dicho a Feijóo.

A renglón seguido, el presidente del Gobierno ha criticado que Feijóo dé "más credibilidad a un delincuente confeso que a la AEMET". A su entender, el PP "da crédito a los bulos de un delincuente confeso y no a la ciencia".

Dicho esto, ha insistido en que Feijóo puede darle "pocas lecciones" y le ha avisado que no le va a aceptar "ninguna", echándole en cara que hable de su "amistad" con Aldama cuando tuvo como amigo a un delincuente, a Marcial Dorado".

Finalmente, Sánchez ha dicho que su Gobierno se va a dedicar "a reconstruir" y "a dar respuesta a la crisis de la DANA", así como "al crecimiento económico" y "la creación de empleo", destacando además el nombramiento hoy como comisaria europea de Teresa Ribera, una elección que, según ha dicho, es la "gran derrota" del PP.

CRUCE DE REPROCHES SOBRE LO QUE ES LA "CODICIA"

Previamente, en el debate sobre la DANA en el Congreso, Feijóo ha dicho a Sánchez que ser presidente "no es huir de las responsabilidades, ni pasarse semanas de viaje antes y después de la catástrofe". En su opinión, los españoles "no merecen un Gobierno que les siga fallando".

Después de que Sánchez haya vinculado la codicia con la decisión de la Generalitat valenciana de "eludir el límite salarial a través de un decreto exprés" para que los nuevos miembros del Gobierno autonómico "puedan subirse el sueldo", Feijóo le ha sacado a relucir el máster de su esposa, Begoña Gómez, y sus actividades profesionales en el Palacio de la Moncloa.

"Codicia es vivir en un palacio a costa de los españoles y aún así tener la necesidad de hacer negocietes con un máster y llevarse el dinero a su casa, señor Sánchez. Eso es la codicia y no el resto", ha recalcado a Sánchez.

Feijóo ha asegurado que después de seis años y medio, Sánchez ya debería saber que ser presidente "no es subirse al Falcon ni hacer negocios desde la Moncloa". "Ser presidente es servir a los españoles cuando más lo necesitan, acompañarlos en su dolor y en su enfado cuando es entendible", ha aseverado.

Asimismo, Feijóo ha reiterado que no hubo prevención por parte del Gobierno antes de la DANA, ni humanidad durante la tragedia ni "vergüenza" después de la catástrofe. "Fallaron en la prevención, en la alerta de lo que iba a suceder y en la respuesta", ha abundado.